"Приехал как беженец": в РФ заявили о задержании бойца "Азова" в Ростове-на-Дону (видео)

В ФСБ утверждают, что член украинского подразделения якобы пытался легализоваться в России. Во время обысков сотрудники спецслужбы предположительно нашли у него информацию об основателе "Азова" Андрее Билецком.

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Федеральная служба безопасности России в среду, 15 февраля, сообщила о задержании в Ростове-на-Дону члена штурмовой бригады Нацгвардии Украины "Азов". Об этом пишет российское агентство РИА Новости.

Как утверждает российское силовое ведомство, в 2016 году мужчина, пребывая в Украине, якобы вступил в структурное подразделение полка "Азов" и принял участие в "Марше нации", который проходил в Киеве 14 октября ко Дню защитника Украины, Дню украинского казачества и дню создания УПА.

В ФСБ заявляют, что украинский боец попал на территорию страны-агрессора под видом беженца и пытался легализоваться. При этом спецслужба не уточняет, когда именно он приехал в Россию.

[ + – ] Мужчину обвиняют в "участии в деятельности террористической организации"

В Ростове-на-Дону, по версии российской стороны, мужчина пропагандировал среди местной молодежи идеологию украинского подразделения.

Силовики также обнародовали видео задержания мужчины, которого в России считают членом "Азова". В ролике показано, как сотрудники ФСБ при обыске у подозреваемого предположительно обнаруживают брошюры Национального корпуса, газету со статьей об основателе и первом командире "Азова" Андрее Билецком и другие материалы, которые якобы свидетельствуют о принадлежности мужчины к украинскому подразделению.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за "участие в деятельности террористической организации".

В соцсетях и на сайте штурмовой бригады "Азов" комментариев об этом на момент выхода новости не было.

Напомним, 14 февраля СМИ сообщили, что в оккупированном Крыму задержали мужчину, который выкрикивал на остановке "Слава Украине". Его обвиняют в "дискредитации ВС РФ".