"Приїхав як біженець": у РФ заявили про затримання бійця "Азова" у Ростові-на-Дону (відео)

У ФСБ стверджують, що член українського підрозділу нібито намагався легалізуватись у Росії. Під час обшуків співробітники спецслужби, ймовірно, знайшли у нього інформацію про засновника "Азова" Андрія Білецького.

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Федеральна служба безпеки Росії у середу, 15 лютого, повідомила про затримання в Ростові-на-Дону члена штурмової бригади Нацгвардії України "Азов". Про це пише російське агенство "РИА Новости".

Як стверджує російське силове відомство, у 2016 році чоловік, перебуваючи в Україні, нібито вступив до структурного підрозділу полку "Азов" і взяв участь у "Марші нації", який проходив у Києві 14 жовтня до Дня захисника України, Дня українського козацтва та дня створення УПА.

У ФСБ заявляють, що український боєць потрапив на територію країни-агресора під виглядом біженця та намагався легалізуватися. При цьому спецслужба не уточнює, коли саме він приїхав до Росії.

[ + – ] Чоловіка звинувачують в "участі у діяльності терористичної організації"

У Ростові-на-Дону, за версією російської сторони, чоловік пропагував серед місцевої молоді ідеологію українського підрозділу.

Силовики також оприлюднили відео затримання чоловіка, якого вважають членом "Азова". У ролику показано, як співробітники ФСБ під час обшуку у підозрюваного імовірно виявляють брошури Національного корпусу, газету зі статтею про засновника та першого командира "Азова" Андрія Білецького та інші матеріали, які нібито свідчать про приналежність чоловіка до українського підрозділу.

Стосовно затриманого порушили кримінальну справу за "участь у діяльності терористичної організації".

У соцмережах та на сайті штурмової бригади "Азов" коментарів про це на момент виходу новини не було.

Нагадаємо, 14 лютого ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму затримали чоловіка, який вигукував на зупинці "Слава Україні". Його звинувачують у "дискредитації ЗС РФ".