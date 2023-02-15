Путин готовится к долгой войне в Украине, но его окружение не верит в победу, — Reuters

По информации журналистов, окружение главы Кремля считает, что Россия находится в невыгодном положении с точки зрения военных технологий и мотивации ВС РФ. Однако никто не может заявить об этом публично из-за "быстрого возмездия".

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Президент РФ Владимир Путин в начале полномасштабного был уверен в быстром захвате Украины, однако спустя почти год готовится к долгой войне. В то же время часть представителей российской политической элиты не верит в успешное наступление российских войск и победу Москвы. Об этом сообщает издание Reuters, пообщавшись с источниками, близкими к Кремлю.

По информации журналистов, начав вторжение, Путин хотел "проучить" США и возродить Советский Союз. Однако его надежды на "улучшение" своей репутации в мире не оправдались.

"Впереди будет еще сложнее и дороже и для Украины, и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", — сказал собеседник.

По его словам, многие российские элиты разделают эту точку зрения, однако публично об этом сказать не могут из-за "быстрого возмездия".

"Я не верю ни в крупное наступление, ни в возможность победы России над всем цивилизованным миром", — сказал второй высокопоставленный источник, близкий к Кремлю.

Он считает, что Россия находится в невыгодном положении с точки зрения военных технологий и мотивации ВС РФ. Однако война в Украине будет продолжаться "очень долго".

"Президент считает, что может победить в Украине. Он, конечно, не может проиграть войну. Победа будет за нами", — сказал другой высокопоставленный российский собеседник.

Напомним, 14 февраля в аналитическом центре по обороне Великобритании сообщили, что война в Украине, вероятно, не закончится в 2023-м и продолжится в 2024 году. Западу стоит подготовить ВСУ к ведению долгой войны с РФ. На сегодняшний день обе стороны не имеют преимущества на поле боя.

1 февраля глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украина должна освободить Крым к лету этого года. По его словам, это будет финальная фаза российско-украинской войны.