Путін готується до довгої війни в Україні, але його оточення не вірить у перемогу, — Reuters

За інформацією журналістів, оточення глави Кремля вважає, що Росія перебуває у невигідному становищі з погляду військових технологій та мотивації ЗС РФ. Однак ніхто не може заявити про це публічно через "швидку відплату".

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Президент РФ Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення був упевнений у швидкому захопленні України, проте майже через рік готується до довгої війни. Водночас частина представників російської політичної еліти не вірить в успішний наступ російських військ та перемогу Москви. Про це повідомляє видання Reuters, поспілкувавшись із джерелами, близькими до Кремля.

За інформацією журналістів, розпочавши вторгнення, Путін хотів "провчити" США та відродити Радянський Союз. Однак його надії на "покращення" своєї репутації у світі не справдилися.

"Попереду буде ще важче та дорожче і для України, і для Росії. Економічні втрати такого масштабу не коштують кількох завойованих територій", — сказав співрозмовник.

За його словами, багато російських еліт розроблять цю точку зору, проте публічно про це сказати не можуть через "швидку відплату".

"Я не вірю ні у великий наступ, ні в можливість перемоги Росії над усім цивілізованим світом", — сказало друге високопоставлене джерело, близьке до Кремля.

Він вважає, що Росія перебуває у невигідному становищі з погляду військових технологій та мотивації ЗС РФ. Проте війна в Україні триватиме "дуже довго".

"Президент вважає, що може перемогти в Україні. Він, звісно, не може програти війну. Перемога буде за нами", — сказав інший високопоставлений російський співрозмовник.

Нагадаємо, 14 лютого в аналітичному центрі з оборони Великобританії повідомили, що війна в Україні, ймовірно, не закінчиться 2023-го і продовжиться 2024 року. Заходу варто підготувати ЗСУ до ведення довгої війни із РФ. На сьогоднішній день обидві сторони не мають переваг на полі бою.

1 лютого голова ГУР Кирило Буданов заявляв, що Україна має звільнити Крим до літа цього року. За його словами, це буде фінальна фаза російсько-української війни.