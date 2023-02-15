Нет ресурсов: США, Британия и Украина не верят в успех предстоящего наступления РФ

Союзники Украины считают, что для успешных атак РФ нужно восстанавливать силы до мая, но из-за давления Кремля наступление начнется раньше. В то же время украинские власти заявляют, что у россиян есть ресурсы захватить один или два города на Донбассе.

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США, Британия и Украина не верят, что Россия сможет удачно провести новые наступательные операции на востоке страны. Союзники сомневаются, что Москва накопила достаточно сил и ресурсов для достижения значительных результатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично", — сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Несмотря на увеличение численности российских войск, на Западе не видят свидетельств существенных изменений в способности россиян проводить наступление, захватывать и удерживать новые территории.

"Маловероятно, что российские силы будут особенно лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они добьются особенно больших успехов, хотя они, похоже, готовы послать больше войск в мясорубку", — заявил британский собеседник.

По оценках американских военных, России потребуется время до мая, чтобы восстановить свои силы для продолжительного наступления. Однако российские власти хотят это сделать как можно быстрее. В США считают, что россияне пойдут в атаку раньше, чем будут готовы из-за давления Кремля.

Несмотря на то, что украинские власти обеспокоены новыми атаками ВС РФ на востоке, они не верят, что оккупанты смогут далеко продвинуться с теми ресурсами, которые у них есть. Этого хватит, чтобы захватить несколько городов.

"Они собрали достаточно сил, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все. Не впечатляет, по сравнению с чувством паники, которое они пытались создать в Украине", — сказал высокопоставленный украинский дипломат.

Напомним, 15 февраля издание Reuters сообщало, что Владимир Путин готовится к долгой войне с Украиной. Однако его окружение не верит в успех предстоящего наступления российских войск и победу Москвы. Окружение главы Кремля считает, что Россия находится в невыгодном положении с точки зрения военных технологий и мотивации ВС РФ.

Тем временем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в регионе наблюдается мощное обострение. ВС РФ наступают в направлении Кременной и Белогоровки со всех сторон, а также задействуют авиацию.