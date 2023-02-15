Немає ресурсів: США, Британія та Україна не вірять в успіх майбутнього наступу РФ

Союзники України вважають, що для успішних атак РФ потрібно відновлювати сили до травня, але через тиск Кремля наступ розпочнеться раніше. Водночас українська влада заявляє, що росіяни мають ресурси захопити одне або два міста на Донбасі.

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США, Британія та Україна не вірять, що Росія зможе вдало провести нові наступальні операції на сході країни. Союзники сумніваються, що Москва накопичила достатньо сил та ресурсів для досягнення значних результатів. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела.

"Ймовірно, це скоріше амбітно, ніж реалістично", — сказав високопоставлений військовий чиновник США.

Незважаючи на збільшення чисельності російських військ, на Заході не бачать свідчень істотних змін у здатності росіян проводити наступ, захоплювати та утримувати нові території.

"Малоймовірно, що російські сили будуть особливо краще організовані, і тому малоймовірно, що вони досягнуть особливо великих успіхів, хоча вони, схоже, готові надіслати більше військ у м'ясорубку", — заявив британський співрозмовник.

За оцінками американських військових, Росії буде потрібно час до травня, щоб відновити свої сили для тривалого наступу. Однак російська влада хоче це зробити якнайшвидше. У США вважають, що росіяни підуть в атаку раніше, ніж будуть готові через тиск Кремля.

Незважаючи на те, що українська влада стурбована новими атаками ЗС РФ на сході, вона не вірить, що окупанти зможуть далеко просунутися з тими ресурсами, які вони мають. Цього вистачить, щоби захопити кілька міст.

"Вони зібрали достатньо сил, щоб взяти одне чи два невеликі міста на Донбасі, але це все. Не вражає порівняно з почуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні", — сказав високопоставлений український дипломат.

Нагадаємо, 15 лютого видання Reuters повідомляло, що Володимир Путін готується до довгої війни з Україною. Однак його оточення не вірить у успіх майбутнього наступу російських військ та перемогу Москви. Оточення глави Кремля вважає, що Росія перебуває у невигідному становищі з погляду військових технологій та мотивації ЗС РФ.

Тим часом, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в регіоні спостерігається потужне загострення. ЗС РФ наступають у напрямку Кремінної та Білогорівки з усіх боків, а також залучають авіацію.