ЗС РФ атакують за підтримки авіації: на Луганщині потужне загострення, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, окупанти наступають у напрямку Кремінної та Білогорівки, вони ведуть атаки хвилями з усіх боків.

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У Луганській області спостерігається "досить потужне" загострення. Російські війська ведуть наступ хвилями за підтримки авіації у напрямку Кремінної та Білогорівки. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, росіяни ведуть атаки з усіх боків.

"Багато дуже обстрілів, ворог уже підключає авіацію. Атаки постійно йдуть "хвилями" з різних боків", — сказав він.

Водночас Гайдай спростував інформацію про те, що ЗС РФ нібито відсунули українську армію за адміністративні кордони Луганської області.

"Це не відповідає дійсності, наші бійці продовжують тримати оборону", — сказав він.

Нагадаємо, 14 лютого Сергій Гайдай повідомив, що на окуповану частину Луганської області російські війська завезли нову партію мобілізованих росіян. За його словами, за останні тижні кількість окупантів у цьому районі збільшилась.

13 лютого голова Луганської ОВА розповів, що найгарячішими напрямками залишаються Кремінна та Білогорівка. Тут окупанти йдуть на штурм і обстрілюють позиції ЗСУ з різних боків. Проте українські військові відбили атаки та відсунули росіян на зайняті раніше позиції.