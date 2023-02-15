ВС РФ атакуют при поддержке авиации: в Луганской области мощное обострение, — Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты наступают в направлении Кременной и Белогоровки, они ведут атаки волнами со всех сторон.

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В Луганской области наблюдается "достаточно мощное" обострение. Российские войска ведут наступление волнами при поддержке авиации в направлении Кременной и Белогоровки. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, россияне ведут атаки со всех сторон.

"Много очень обстрелов, враг уже подключает авиацию. Атаки постоянно идут "волнами" с разных сторон", — сказал он.

В то же время Гайдай опроверг информацию о том, что ВС РФ якобы отодвинули украинскую армию за административные границы Луганской области.

"Это не соответствует действительности, наши бойцы продолжают держать оборону", — сказал он.

Напомним, 14 февраля Сергей Гайдай сообщил, что на оккупированную часть Луганской области российские войска завезли новую партию мобилизированных россиян. По его словам, за последние недели количество оккупантов в этом районе увеличилось.

13 февраля глава Луганской ОВА рассказал, что самыми горячими направлениями остаются Кременная и Белогоровка. Здесь оккупанты идут на штурм и обстреливают позиции ВСУ с разных сторон. Однако украинские военные отбили атаки и отодвинули россиян на занятые ранее позиции.