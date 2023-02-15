В Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время оккупации (фото)

По словам начальника Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Казака, на обнаруженных телах имеются следы насильственной смерти: пулевые и осколочные ранения от взрывов боеприпасов.

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В освобожденном городе Снигиревка, что в Баштанском районе Николаевской области, обнаружены тела двадцати семи человек, убитых в период, когда населенный пункт находился под российской оккупацией. Об этом сообщает "Новини-N" со ссылкой на комментарий начальника Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Казака.

По словам чиновника, на обнаруженных телах имеются следы насильственной смерти: пулевые ранения, а также осколочные ранения от взрывов боеприпасов. Вместе с тем, в отличие от Бучи и других населенных пунктов, где в начале прошлого года орудовали российские военные, в Снигиревке не нашли массовых захоронений.

Инициированы уголовные производства и судмедэкспертизы. Устанавливается полный список лиц, причастных к преступлениям.

[ + – ] Следы военных преступлений российских войск в Николаевской области

По данным областной прокуратуры Николаевской области, правоохранители продолжают собирать доказательства военных преступлений Российской Федерации в Николаевской области.

[ + – ] Изучение военных преступлений российских войск в Николаевской области

В Баштанском районе продолжаются следственно-оперативные мероприятия и документирование военных преступлений, совершенных представителями сил РФ.

[ + – ] Начальника Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак

Сообщается, что 10 февраля 2023 года сотрудники отдела прокуратуры по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, осмотрели очередное место в городе Снигиревка, где прежде размещались российские военные. Были задействованы взрывотехники и криминалисты ГУНП, осматривалась также автомобили местных жителей, которые уничтожили российские войска.

Устанавливаются владельцы транспортных средств и лица, которые ими завладели.

Напомним, что завербованный ФСБ коллаборант пытался помешать обороне Николаева, однако украинские силовики выявили его раньше.

Ранее Фокус сообщал, что николаевские десантники показали, как препятствуют наступлению оккупантов. Десантники запугивают оккупантов с воздуха.