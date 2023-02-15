У Миколаївській області знайшли тіла 27 людей, убитих під час окупації (фото)

За словами начальника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Казака, на виявлених тілах є сліди насильницької смерті: кульові й осколкові поранення від вибухів боєприпасів.

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У звільненому місті Снігурівка, що в Баштанському районі Миколаївської області, знайдено тіла двадцяти семи осіб, убитих у період, коли населений пункт перебував під російською окупацією. Про це повідомляє "Новини-N" із посиланням на коментар начальника Миколаївської обласної прокуратури Дмитра Казака.

За словами чиновника, на знайдених тілах є сліди насильницької смерті: кульові поранення, а також уламки від вибухів боєприпасів. Водночас, на відміну від Бучі й інших населених пунктів, де на початку минулого року орудували російські військові, у Снігурівці не знайшли масових поховань.

Ініційовано кримінальні провадження і судмедекспертизи. Встановлюється повний перелік осіб, причетних до злочинів.

[ + – ] Сліди воєнних злочинів російських військ у Миколаївській області

За даними обласної прокуратури Миколаївської області, правоохоронці продовжують збирати докази воєнних злочинів Російської Федерації у Миколаївській області.

[ + – ] Вивчення воєнних злочинів російських військ у Миколаївській області

У Баштанському районі продовжуються слідчо-оперативні заходи та документування воєнних злочинів, скоєних представниками сил РФ.

[ + – ] Начальник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак

Повідомляється, що 10 лютого 2023 року співробітники відділу прокуратури з протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, оглянули чергове місце у місті Снігурівка, де раніше розміщувалися російські військові. Були задіяні вибухотехніки та криміналісти ГУНП, оглядалися також автомобілі місцевих жителів, які знищили російські війська.

Встановлюються власники транспортних засобів та особи, які ними заволоділи.

Нагадаємо, що завербований ФСБ колаборант намагався перешкодити обороні Миколаєва, проте українські силовики виявили його раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що миколаївські десантники показали, як перешкоджають наступу окупантів. Десантники залякують окупантів із повітря.