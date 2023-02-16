Российские танки будут беззащитны: в чем особенность западных боеприпасов (фото)

Западный бронебойно-подкалиберный оперенный снаряд летит на скорости до 6100 км/ч, он проникает сквозь броню как стрела в воду, отмечает аналитик Томас Тейнер. Вместе с передовой оптикой и системой управления огнем российскому танку не избежать уничтожения.

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Украинская армия получит разнообразные западные танки, которые будут лучше советских машин не только оптикой и бронированием, но и более совершенными боеприпасами. Об этом сообщает итальянский офицер в отставке и военный аналитик Томас Тейнер.

Все западные танки оснащают 120 или 105-мм орудиями за счет этого почти все используют одинаковые боеприпасы. Британский Challenger 2 выделяется от Leopard, Abrams или любого другого танка нарезным стволом и использованием бронебойно-фугасных боеприпасов. Аналитик отмечает, что нарезной ствол менее износостойкий и боеприпасы летят из него на 20-30% медленнее, чем у гладкоствольных орудий. Поэтому с модернизацией Challenger 2 до уровня Challenger 3 ствол поменяют на гладкоствольный, как и других западных танков.

[ + – ] Танковые боеприпасы

Почему российские танки будут беззащитны перед западными боеприпасами?

Как отмечает Томас Тейнер, западные танки используют несколько типов боеприпасов:

APDS (APFSDS) — бронебойно-подкалиберный или бронебойный оперенный подкалиберный снаряд (БОПС)

HEAT — осколочно-фугасный с кумулятивным эффектом

HESH — осколочно-фугасный

Наиболее часто используемый и эффективный боеприпас — это бронебойно-подкалиберный APDS. Чем длиннее ствол танка, тем выше пиковое давление пороха, а это означает более высокая скорость полета боеприпаса. Скорость APDS может доходить до 5 Махов — это 6125 км/ч. Второй подтип этого боеприпаса — APFSDS сделан из обедненного урана и вольфрама. Если упростить, пишет Тейнер, то при попадании снаряда APFSDS в танк, броня ведет себя как жидкость. После прохождения танковой брони, осколки от снаряда и брони машин уничтожит экипаж.

[ + – ] Так выглядит середина боеприпаса APFSDS

Как заявляет итальянский аналитик, российские танки будут беззащитны против APFSDS, их не смогут остановить даже системы активной защиты. Российские же машины пробить своими бронебойно-подкалиберными снарядами западный танк не смогут. Чем плотнее комбинированное бронирование танка, тем меньше шансов, что снаряд сможет пройти все слои брони. Отсюда у M1 Abrams и появляется "урановая броня", которая плотнее обычных видов металлов.

За счет передовой оптики, системы стабилизации орудия и управления огнем западные танки не промахнутся по российским машинам. Баллистический компьютер автоматически вычисляет силу гравитации, что позволяет стрелять по баллистической кривой.

[ + – ] Пример выстрела по баллистической кривой

По итогу Томас Тейнер говорит, что сравнивать западные танки с российскими это то же самое, что сравнивать истребители F-35 с МиГ-21. Разница в пару поколений.

Напомним, в ISW считают, что поставки танков и бронемашин Украине подорвет способность ВС РФ идти в наступление.

16 февраля в институте стратегических исследований заявили, что ВС РФ потеряли около 50% всех современных танков в войне против Украины.