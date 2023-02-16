Быстрая отправка ВСУ танков и бронемашин: в ISW назвали способ подрыва боеспособности ВС РФ

По данным американского Института изучения войны, российские военные потеряли в боях около половины танков Т-72 и полагаются на старую технику. Армия Украины может пойти в контрнаступление, но нужна помощь Запада.

Related video

Способность армии России вести механизированные боевые действия в Украине существенно снизится, если Запад вовремя отправит ВСУ танки и бронемашины. Об этом сказано в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 15 февраля.

Аналитики говорят, что Россия изо всех сил пытается возобновить оборонное производство в ближайшей перспективе. Украинские военные могут начать широкомасштабное контрнаступление в следующие несколько месяцев, говорится в отчете.

"Но способность (Украины) сделать это во многом зависит от скорости и масштабов, с которыми Запад предоставляет ей танки и бронетехнику", — акцентировали внимание в ISW.

По сведениям института, российские военные потеряли в боях в Украине около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также значительную часть танков Т-80. Теперь они вынуждены полагаться на более старую технику.

[ + – ] ВС РФ потеряли в Украине около половины танков Т-72Б

"Некоторые российские оборонные предприятия жалуются на нехватку персонала для выполнения интенсивных работ. Российские милитари-блоггеры отмечают необходимость немедленного перехода к модернизации и набору персонала для решения проблем с производством танков", — говорится в отчете.

В ближайшее время Москва вряд ли увеличит способности оборонной промышленности РФ по быстрому и масштабному производству танков. Повлиять на исход текущего российского наступления или контрнаступления ВСУ пока не получится, заключили специалисты.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус 15 февраля заявил о сложности передачи танков Leopard 2 для украинской армии. Количества танков может не хватить на 2 дивизиона.

Немецкое издание Die Welt 15 февраля писало о выходе Нидерландов и Дании из танковой коалиции. Причем Дания отказалась отправлять 44 танка самой современной модификации.

Украина может получить первые танки Leopard уже в марте, отмечали в польском Министерстве обороны 14 февраля. Канадские инструкторы начали обучать украинских танкистов.