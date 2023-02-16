Швидке відправлення ЗСУ танків і бронемашин: в ISW назвали спосіб підриву боєздатності ЗС РФ

За даними американського Інституту вивчення війни, російські військові втратили в боях майже половину танків Т-72 і покладаються на стару техніку. Армія України може піти в контрнаступ, але потрібна допомога Заходу.

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Здатність армії Росії вести механізовані бойові дії в Україні суттєво знизиться, якщо Захід вчасно відправить ЗСУ танки та бронемашини. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 15 лютого.

Аналітики кажуть, що Росія щосили намагається відновити оборонне виробництво у найближчій перспективі. Українські військові можуть розпочати широкомасштабний контрнаступ у наступні кілька місяців, йдеться у звіті.

"Але здатність (України) зробити це багато в чому залежить від швидкості та масштабів, з якими Захід надає їй танки та бронетехніку", — наголосили в ISW.

За даними інституту, російські військові втратили в боях в Україні майже 50% танків Т-72Б та Т-72Б3М, а також значну частину танків Т-80. Тепер вони змушені покладатися на старішу техніку.

[ + – ] ЗС РФ втратили в Україні майже половину танків Т-72Б

"Деякі російські оборонні підприємства скаржаться на нестачу персоналу для виконання інтенсивних робіт. Російські мілітарі-блогери наголошують на необхідності негайного переходу до модернізації та набору персоналу для вирішення проблем із виробництвом танків", — йдеться у звіті.

Найближчим часом Москва навряд чи збільшить можливості оборонної промисловості РФ щодо швидкого та масштабного виробництва танків. Вплинути на результат поточного російського наступу або контрнаступу ЗСУ поки не вдасться, підсумували фахівці.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 15 лютого заявив про складність передавання танків Leopard 2 для української армії. Кількості танків може не вистачити на 2 дивізіони.

Німецьке видання Die Welt 15 лютого писало про вихід Нідерландів і Данії з танкової коаліції. Причому Данія відмовилася відправляти 44 танки найсучаснішої модифікації.

Україна може отримати перші танки Leopard вже у березні, зазначали в польському Міністерстві оборони 14 лютого. Канадські інструктори почали навчати українських танкістів.