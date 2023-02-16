Российский военный, снявшийся в новогоднем обращении Путина, погиб на фронте в Украине

26-летний старлей Юрий Шнайдер погиб через месяц после того, как президент РФ вручил ему Орден мужества. Его знакомая уверяет, что он закрыл своим телом гранату.

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На войне в Украине погиб 26-летний старший лейтенант ВДВ РФ Юрий Шнайдер (позывной "Круг"), который снимался в новогоднем видеообращении Владимира Путина. Об этом в четверг, 16 февраля, рассказало интернет-издание "ЧТД".

Шнайдер родом из Красноярского края, окончил Рязанское воздушно-десантное училище.

Знакомая россиянина сообщила журналистам проекта "Можем объяснить", что он погиб, якобы закрыв своим телом гранату для того, чтобы "спасти сослуживцев".

Как уточняется, военного ликвидировали буквально через месяц после того, как президент РФ вручил ему Орден мужества "за оборону" оккупированного украинского села.

[ + – ] Ликвидированный российский старлей Юрий Шнайдер

"Благодаря действиям Шнайдера были уничтожены вражеские штурмовики, две минометные секции и один автомобиль. В результате противник был вынужден отступить", — говорится в статье Ren TV по поводу его награждения.

Шнайдер снимался в последнем новогоднем обращении Путина.

[ + – ] Шнайдер во время новогоднего обращения Путина

"Поддержка верховного главнокомандующего является очень отрадной для меня и поднимает боевой дух", — комментировал это событие сам военнослужащий.

6 февраля о гибели Шнайдера написал в соцсетях другой солдат Григорий Митюев. Перечисляя имена погибших россиян, он упомянул позывной Шнайдера — "Круг".

Факт гибели старшего лейтенанта стал известен общественности благодаря военному аналитику, который пишет в Twitter под ником Necro Mancer. Он увидел пост Митюева с перечислением позывных российских военных и идентифицировал среди них Шнайдера.

[ + – ] Публикация Митюева с перечислением позывных погибших россиян

"Выпускник РВВДКУ, старший лейтенант Шнайдер Юрий Викторович 1996 г.р. по кличке "Круг" из Большемуртинского района Красноярского края получил значок из рук фюрера, но особой удачи ему это не принесло", — сообщил он 15 февраля.

Напомним, 9 февраля разведчики ГУР Минобороны нейтрализовали две группы российских оккупантов на Бахмутском направлении в Донецкой области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Важную роль в операции сыграла сельская собака, которая облаяла россиян и на мгновение их задержала. Этим воспользовались украинские защитники и удачно попали в скопление врага.