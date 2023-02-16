Російський військовий, який знявся у новорічному зверненні до Путіна, загинув на фронті в Україні

26-річний старлей Юрій Шнайдер загинув через місяць після того, як президент РФ вручив йому Орден мужності. Його знайома запевняє, що він закрив своїм тілом гранату.

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На війні в Україні загинув 26-річний старший лейтенант ПДВ РФ Юрій Шнайдер (позивний "Круг"), який знімався в новорічному відеозверненні Володимира Путіна. Про це в четвер, 16 лютого, розповіло інтернет-видання "ЧТД".

Шнайдер родом із Красноярського краю, закінчив Рязанське повітряно-десантне училище.

Знайома росіянина повідомила журналістам проєкту "Можем объяснить", що він загинув, нібито закривши своїм тілом гранату для того, щоб "врятувати товаришів по службі".

Як уточнюється, його ліквідували буквально через місяць після того, як президент РФ вручив йому Орден мужності "за оборону" окупованого українського села.

[ + – ] Ліквідований російський старлей Юрій Шнайдер

"Завдяки діям Шнайдера було знищено ворожі штурмовики, дві мінометні секції та один автомобіль. В результаті противник був змушений відступити", — йдеться у статті Ren TV з приводу його нагородження.

Шнайдер знімався в останньому новорічному зверненні Путіна.

[ + – ] Шнайдер під час новорічного звернення Путіна

"Підтримка верховного головнокомандувача є дуже втішною для мене і піднімає бойовий дух", — коментував цю подію сам військовослужбовець.

6 лютого про загибель Шнайдера написав у соцмережах інший солдат Григорій Мітюєв. Перераховуючи імена загиблих росіян, він згадав позивний Шнайдера — "Круг".

Факт загибелі старшого лейтенанта став відомий громадськості завдяки військовому аналітику, який пише у Twitter під ніком Necro Mancer. Він побачив пост Мітюєва з перерахуванням позивних російських військових та ідентифікував серед них Шнайдера.

[ + – ] Публікація Мітюєва з перерахуванням позивних загиблих росіян

"Випускник РВПДКУ, старший лейтенант Шнайдер Юрій Вікторович 1996 р.н. на прізвисько "Круг" із Великомуртинського району Красноярського краю отримав значок із рук фюрера, але особливої удачі йому це не принесло", — повідомив він 15 лютого.

Нагадаємо, 9 лютого розвідники ГУР Міноборони нейтралізували дві групи російських окупантів на Бахмутському напрямку на Донеччині, де наразі тривають запеклі бої. Важливу роль в операції зіграв сільський собака, який обгавкав росіян і на мить затримав їх. Цим скористалися українські захисники та вдало потрапили у скупчення ворога.