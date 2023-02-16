Если Украина проиграет, начнется война США и РФ из-за Тайваня, — Ходорковский

По словам российского предпринимателя, если США не против того, чтобы ввязаться в войну в Азии, тогда демонстрация своей слабости применительно к войне в Украине — прямой к этому путь.

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Война Соединенных Штатов и Китая из-за Тайваня неизбежна, если Украина потерпит поражение в войне против России. Об этом заявил беглый российский предприниматель и критик главы Кремля Михаил Ходорковский, сообщает The Washington Post.

На этой неделе в преддверии выступления на Мюнхенской конференции, крупнейшем мировом форуме по безопасности, экс-богатейший предприниматель РФ в интервью журналистам заявил, что проигрыш Украины в войне может быть предпосылкой к войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Важно понимать, что когда самый большой парень получает удар в лицо, другие будут сомневаться в его силе и тоже захотят дотянуться до его зубов", — пояснил предприниматель.

"Если США хотят ввязаться в войну в Азии, тогда демонстрация своей слабости применительно к войне в Украине — это прямой путь", — добавил Ходорковский.

Единственная возможность избежать конфликта с Китаем — увеличить западную военную помощь Киеву и в конечном итоге гарантировать победу Украины.

Напомним, что Украина де-факто вступила в НАТО в 2022 году, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, остается подтвердить этот статус на бумаге.

Ранее Фокус разбирался в особенностях западных боеприпасов, перед которыми российские танки будут беззащитны. По словам итальянского военного исследователя Томаса Тейнера, западные танки превосходят советские машины в соображении эффективности боеприпасов, не говоря уже об оптике и броне.