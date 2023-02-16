Якщо Україна програє, розпочнеться війна США та РФ через Тайвань, — Ходорковський

За словами російського підприємця, якщо США не проти того, щоб вплутатися у війну в Азії, тоді демонстрація своєї слабкості стосовно війни в Україні — прямий до цього шлях.

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Війна Сполучених Штатів та Китаю через Тайвань неминуча, якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії. Про це заявив російський підприємець і критик голови Кремля Михайло Ходорковський, повідомляє The Washington Post.

Цього тижня напередодні виступу на Мюнхенській конференції, найбільшому світовому безпековому форумі, екснайбагатший підприємець РФ в інтерв'ю журналістам заявив, що програш України у війні може бути передумовою війни в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Важливо розуміти, що коли найбільший хлопець отримує удар в обличчя, інші сумніватимуться в його силі і теж захочуть дотягнутися до зубів", — пояснив підприємець.

"Якщо США хочуть вплутатися у війну в Азії, тоді демонстрація своєї слабкості стосовно війни в Україні — це прямий шлях", — додав Ходорковський.

Єдина можливість уникнути конфлікту з Китаєм — збільшити західну військову допомогу Києву та зрештою гарантувати перемогу України.

Нагадаємо, що Україна де-факто вступила до НАТО у 2022 році, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, залишається підтвердити цей статус на папері.

Раніше Фокус розбирався в особливостях західних боєприпасів, перед якими російські танки будуть беззахисними. За словами італійського військового дослідника Томаса Тейнера, західні танки перевершують радянські машини в міркуванні ефективності боєприпасів, не кажучи вже про оптику та броню.