"Постоянно пытаются прорвать нашу оборону": Гайдай о наступлении оккупантов на Луганщине

Российские оккупанты увеличили количество атак на Кременском направлении, рассказал глава Луганской ОВА.

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В Луганской области сейчас на 3 оперативных направлениях идут активные боевые действия. Самое жаркое – в районе Кременной. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На сегодняшний день достаточно тяжело по всем направлениям, потому что намного увеличилось количество наступлений и количество обстрелов, и даже уже подключают авиацию. Но ситуация, какой бы тяжелой она ни была, контролируемая по всем направлениям — и в направлении Кременной, и Белогоровки — Лиман, и Сватово-Купянск. Если поделить все 3 направления, которые я назвал, то на Кременском направлении тяжелее всего. Туда все силы бросают оккупанты, там постоянная попытка прорвать нашу оборону", — сказал Гайдай.

Он напомнил, что украинские защитники в Луганской области уничтожили расхваленную "аналоговнет" технику окупантов через 2 дня после того, как она там появилась. Речь идет о БМПТ "Терминатор".

Также Сергей Гайдай отметил, что в районе Белогоровки сейчас идут ожесточенные бои. Сам населенный пункт полностью уничтожен.

Напомним, 16 февраля ГУР Минобороны сообщило, что спецназовцы разведки "демилитаризовали" 2 группы оккупантов на Бахмутском направлении. Российских захватчиков нейтрализовали с помощью дрона.

Также в Сети появились кадры, как под Угледаром российские оккупанты бессмысленно потеряли колонну тяжелой техники, заехав на минное поле. На кадрах видно, как несколько российских бронемашин едут по украинской степи, а дальше одна за другой взлетают в воздух, попадая на мины.