"Постійно намагаються прорвати нашу оборону": Гайдай про наступ окупантів на Луганщині

Російські окупанти збільшили кількість атак на Кремінському напрямку, розповів очільник Луганської ОВА.

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На Луганщині зараз на 3 оперативних напрямках точаться активні бойові дії. Найспекотніше — в районі Кремінної. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На сьогоднішній день достатньо важко на всіх напрямках, тому що набагато збільшилася кількість наступів і кількість обстрілів, і навіть вже підключають авіацію. Але ситуація, якою б важкою вона не була, контрольована на всіх напрямках — і в напрямку Кремінної, і Білогорівки — Лиман, і Сватово-Куп'янськ. Якщо поділити всі 3 напрямки, які я назвав, то на Кремінському напрямку найважче. Туди всі сили кидають окупанти, там постійне намагання прорвати нашу оборону", — сказав Гайдай.

Він нагадав, що українські захисники на Луганщині знищили розхвалену "аналоговнєт" техніку окупантів через 2 дні після того, як вона там з'явилася. Мова йде про БМПТ "Термінатор".

Також Сергій Гайдай зазначив, що в районі Білогорівки зараз точаться запеклі бої. Сам населений пункт повністю знищений.

Нагадаємо, 16 лютого ГУР Міноборони повідомило, що спецпризначенці розвідки "демілітаризували" 2 групи окупантів на Бахмутському напрямку. Російських загарбників нейтралізували за допомогою дрона.

Також в Мережі з'явилися кадри, як під Вугледаром російські окупанти безглуздо втратили колону важкої техніки, заїхавши на мінне поле. На кадрах видно, як кілька російських бронемашин їдуть українським степом, а далі одна за одною злітають у повітря, потрапляючи на міни.