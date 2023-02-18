Фосфор, магний и артиллерия: в ВСУ показали, как обороняют Авдеевку под Донецком (видео)

Защитники Украины отмечают, что российские войска улучшили разведку и стали точнее наносить удары. Несмотря на это, ВСУ отбивают все атаки.

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Бои под Авдеевкой Донецкой области должна войти в историю, как самая сложная операция по обороне и сдерживанию противника. Пресс-служба 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины отчиталась в Facebook о ситуации на этом направлении.

Бойцы ВСУ сообщают, что с самого начала полномасштабного вторжения оккупанты обстреливают Авдеевку и ее окрестности фосфорными, магниевыми и кассетными боеприпасами, а также другими артиллерийскими снарядами. Ежедневно ВС РФ пытаются прорваться через позиции защитников, но украинцы держат оборону, несмотря на интенсивный огонь.

"С каждым разом мы закапываемся все глубже, стреляем более точно, следим каждый миллиметр периметра. И выстоим. Не отдадим ни сантиметра нашей земле!", — заявила бригада.

Военнослужащий с позывным "Фидель" в видеоролике рассказал, что россияне запускают фосфорные снаряды из боевых машин "Град", а также используют кассетные боеприпасы, хотя оба запрещены Женевской конвенцией. Оккупанты ищут участки линии обороны, где могут легче пройти, но безуспешно, ведь ВСУ отбивают все атаки.

Как сообщил представитель 110-й ОМБр с позывным "Мулат", подразделение очень нуждается в дополнительном вооружении, особенно в артиллерийских снарядах. Солдат по имени Андрей поделился, что в последнее время россияне изменили тактику, начали наносить более точные удары, лучше вести разведку и поражать украинские позиции.

15 февраля глава городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ВС РФ стремятся прорвать оборону к югу от Авдеевки. Сейчас россияне штурмуют населенные пункты Водяное, Опытное и Невельское, рассчитывая окружить город. 14 февраля оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов поблизости от Авдеевки, используя танки, минометы и артиллерию.

9 февраля эксперт Украинского института будущего Виктор Андрусив предположил, что Авдеевка, Угледар, Лиман и Купянск будут главными направлениями наступлений ВС РФ на Донбассе. Владимир Путин поручил взять Угледар и Авдеевку, чтобы оттеснить украинские войска от Донецка и помешать прорыву в сторону Мариуполя.