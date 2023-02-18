Фосфор, магній та артилерія: у ЗСУ показали, як обороняють Авдіївку під Донецьком (відео)

Захисники України зазначають, що російські війська покращили розвідку та стали точніше завдавати ударів. Незважаючи на це, ЗСУ відбивають усі атаки.

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Бої під Авдіївкою Донецької області мають увійти в історію як найскладніша операція з оборони та стримування противника. Пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України прозвітувала у Facebook про ситуацію на цьому напрямі.

Бійці ЗСУ повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти обстрілюють Авдіївку та її околиці фосфорними, магнієвими та касетними боєприпасами, а також іншими артилерійськими снарядами. Щодня ЗС РФ намагається прорватися через позиції захисників, але українці тримають оборону, незважаючи на інтенсивний вогонь.

"З кожним разом ми закопуємося все глибше, стріляємо точніше, стежимо кожен міліметр периметра. І вистоїмо. Не віддамо жодного сантиметра нашій землі!", — заявила бригада.

Військовослужбовець із позивним "Фідель" у відеоролику розповів, що росіяни запускають фосфорні снаряди з бойових машин "Град", а також використовують касетні боєприпаси, хоча обидва заборонені Женевською конвенцією. Окупанти шукають ділянки лінії оборони, де можуть легше пройти, але безуспішно, адже ЗСУ відбивають усі атаки.

Як повідомив представник 110-ї ОМБр із позивним "Мулат", підрозділ дуже потребує додаткового озброєння, особливо артилерійських снарядів. Солдат на ім'я Андрій поділився, що останнім часом росіяни змінили тактику, почали завдавати точніших ударів, краще вести розвідку та вражати українські позиції.

15 лютого голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗС РФ прагнуть прорвати оборону на південь від Авдіївки. Наразі росіяни штурмують населені пункти Водяне, Дослідне та Невельське, розраховуючи оточити місто. 14 лютого окупанти обстріляли 30 населених пунктів поблизу Авдіївки, використовуючи танки, міномети та артилерію.

9 лютого експерт Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів припустив, що Авдіївка, Вугледар, Лиман та Куп'янськ будуть головними напрямками наступу ЗС РФ на Донбасі. Володимир Путін доручив взяти Вугледар та Авдіївку, щоб відтіснити українські війська від Донецька та перешкодити прориву у бік Маріуполя.