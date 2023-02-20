Поставляли детали для ракет: китайская Comnav Technology Ltd попала под санкции

Украинские правоохранители рассказали, что в иранских и российских ударных дронах, которыми атакуют Украину, используются детали производства Comnav Technology Ltd. Из-за введенных санкций страна-агрессор лишилась возможности закупать нужные детали и технологии у мировых поставщиков.

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Китайская компания Comnav Technology Ltd попала в список международных спонсоров войны из-за поставок России оборудования для ракет. Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

По информации ведомства, компания поставляла в РФ навигационное и радиолокационное оборудование.

Так, с 24 февраля по 30 декабря 2022 года компания осуществила 73 поставки на территорию России, на общую сумму $2,1 млн.

В частности речь идет о навигационных модулях с поддержкой российской системы ГЛОНАСС (система, которая может выполнять функции GPS-навигатора, — ред.).

В Нацагентстве уточнили, что именно такие модули применяются в российских ракетах, а также в БПЛА (в том числе — и иранского производства), которыми противник атакует мирных жителей и критическую инфраструктуру Украины.

ComNav Technology: что известно об этой компании

ComNav Technology – крупный китайский производитель микроэлектроники. Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину компания не приостановила производство модулей с поддержкой ГЛОНАСС и другой микроэлектроники для российского рынка.

Специалисты НАПК подчеркивают, что, поскольку для России закупать западные модули становится все сложнее из-за раскрытия многочисленных схем "серого", страна все больше полагается на китайских производителей. Одним из них является именно ComNav Technology.

Напомним, о будущей войне между Россией и Украиной было известно еще в 2009 году. Журналисты обнародовали документы, в которых 43-й президент США Джордж Буш предупреждал своего приемника Барака Обаму о том, что Россия жаждет территории своего соседа — Украины.

Фокус также писал о том, что 20 февраля в КНР отреагировали на призыв США не поставлять оружие РФ. Спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что США сами поставляют оружие Украине, поэтому не имеют права "читать лекции" Пекину.