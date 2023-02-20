Постачали деталі для ракет: китайська Comnav Technology Ltd потрапила під санкції

Українські правоохоронці розповіли, що в іранських і російських ударних дронах, якими атакують Україну, використовуються деталі виробництва Comnav Technology Ltd. Через запроваджені санкції країна-агресор втратила можливість закуповувати потрібні деталі та технології у світових постачальників.

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Китайська компанія Comnav Technology Ltd потрапила до списку міжнародних спонсорів війни через постачання Росії обладнання для ракет. Про це повідомляє Національне агентство із запобігання корупції.

За інформацією відомства, компанія постачала до РФ навігаційне та радіолокаційне обладнання.

Так, з 24 лютого до 30 грудня 2022 року компанія здійснила 73 поставки на територію Росії, на загальну суму $2,1 млн.

Зокрема йдеться про навігаційні модулі з підтримкою російської системи ГЛОНАСС (система, яка може виконувати функції GPS-навігатора, — ред.).

У Нацагентстві уточнили, що саме такі модулі застосовуються в російських ракетах, а також у БПЛА (зокрема й іранського виробництва), якими противник атакує мирних жителів та критичну інфраструктуру України.

ComNav Technology: що відомо про цю компанію

ComNav Technology – великий китайський виробник мікроелектроніки. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, компанія не призупинила виробництво модулів з підтримкою ГЛОНАСС та іншої мікроелектроніки для російського ринку.

Фахівці НАЗК наголошують, що оскільки для Росії закуповувати західні модулі стає все складніше через розкриття численних схем "сірого", країна все більше покладається на китайських виробників. Одним із них є саме ComNav Technology.

Нагадаємо, про майбутню війну між Росією та Україною було відомо ще у 2009 році. Журналісти оприлюднили документи, в яких 43 президент США Джордж Буш попереджав свого приймача Барака Обаму про те, що Росія жадає території свого сусіда — України.

Фокус також писав про те, що 20 лютого в КНР відреагували на заклик США не постачати зброю РФ. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що США самі постачають зброю Україні, тому не мають права "читати лекції" Пекіну.