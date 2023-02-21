Оккупанты на Донетчине ночью атаковали ВСУ, чтобы остаться без двух БМП (видео)

В районе Марьинки николаевские десантники отразили атаку российских окупантов, оставив их без транспорта.

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На Донетчине ночная атака российских окупантов на позиции десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады завершилась для врага потерей двух БМП. Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"На днях состоялся ночной штурм позиций десантников. Колонна из четырех единиц техники, состоявшая из танка и трех БМП, среди ночи неожиданно начала быстрое движение в направлении переднего края ВСУ. Такими действиями враг пытался застать николаевских десантников врасплох", — говорится в пресс-службе.

"Незваных гостей" вовремя обнаружила разведка бригады. Одна БМП-2 противника наехала на мину и из-за повреждений не смогла продолжить движение. Когда к ней на помощь подъехала другая БМП для эвакуации десанта, украинские защитники попали в нее из противотанкового комплекса "Джавелин". В результате сдетонировал боекомплект, и боевой машине оторвало башню.

Другую, поврежденную, БМП ВСУ "добили" точным выстрелом из гранатомета. Утратив в бою сразу две единицы техники вместе с десантом враг отступил.

В Донецкой области в городе Соледар ВСУ ликвидировали группу оккупантов в районе железнодорожного вокзала, сообщила прессслужба 45-й отдельной артиллерийской бригады. Украинские защитники дали оккупантам выйти на открытую местность и открыли по ним огонь из артиллерии.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ликвидировали группу оккупантов в Донецкой области. Они "запеленгировали" врага из воздуха и точным выстрелом из артиллерии уничтожили скопление врага.