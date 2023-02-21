Окупанти на Донеччині вночі атакували ЗСУ, щоб залишитися без двох БМП (відео)

В районі Мар'їнки миколаївські десантники відбили атаку російських окупантів, залишивши їх без транспорту.

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На Донеччині нічна атака російських окупантів на позиції десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади завершилась для ворога втратою двох БМП. Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Днями відбувся нічний штурм позицій десантників. Колонна з чотирьох одиниць техніки, що складалася з танку і трьох БМП, серед ночі несподівано почала швидкий рух в напрямку переднього краю ЗСУ. Такими діями ворог намагався застати миколаївських десантників зненацька", — йдеться в повідомленні.

"Непроханих гостей" вчасно виявила розвідка бригади. Одна БМП-2 противника наїхала на міну і через пошкодження не змогла продовжити рух. Коли до неї на допомогу під'їхала інша БМП для евакуації десанту українські захисники поцілили у неї з протитанкового комплексу "Джавелін". В результаті здетонував боєкомплект, і бойовій машині відірвало башту.

Іншу, пошкоджену, БМП ЗСУ "добили" влучним пострілом з гранатомета. Втративши в бою одразу дві одиниці техніки разом з десантом ворог відступив.

На Донеччині в місті Соледар ЗСУ ліквідували групу окупантів в районі залізничного вокзалу, повідомила пресслужба 45-ї окремої артилерійської бригади. Українські захисники дали окупантам вийти на відкриту місцевість і відкрили по них вогонь з артилерії.

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ ліквідували групу окупантів на Донеччині. Вони "запеленгували" ворога з повітря і влучним пострілом з артилерії знищили скупчення ворога.