Увеличат объемы производства: НАТО провела инвентаризацию своих арсеналов (видео)

По словам генсека Йенса Столтенберга, на фронте в Украине расходуется огромное количество боеприпасов, из-за чего запасы стран НАТО истощаются. США, Франция и Норвегия уже подписали многолетние контракты с оборонной промышленностью.

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Страны-члены НАТО намерены повысить свой оборонно-промышленный потенциал и пополнить стратегические запасы боеприпасов. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как отметил генсек, НАТО провело инвентаризацию своих арсеналов.

"Мы завершили внеплановый осмотр наших запасов боеприпасов", — в частности, рассказал Столтенберг.

По словам генсека, на фронте в Украине расходуется огромное количество боеприпасов, из-за чего запасы стран НАТО истощаются.

"Нынешние темпы расходования боеприпасов в Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства", — сказал Столтенберг.

В связи с этим Альянс намерен стимулировать промышленность и нарастить оборонно-промышленное производство. При этом военно-политический блок не откажется от поддержки украинской армии.

"Мы увеличим наши цели относительно запасов боеприпасов благодаря процессу оборонного планирования НАТО", — заявил он.

США, Франция и Норвегия, в частности, уже подписали многолетние контракты с оборонной промышленностью, что позволит им вкладывать инвестиции в увеличение производственных мощностей.

Как считает Столтенберг, это даст оборонной промышленности стран Запада долгосрочные заказы, которые необходимы, чтобы увеличить инвестиции и расширить военное производство.

Генсек также подчеркнул, что НАТО устанавливает стандарты боеприпасов для всех членов военно-политического блока.

Напомним, сегодня Йенс Столтенберг также заявил, что в НАТО предупредили Россию, что в случае ее нападения на любую страну, входящую в Альянс, немедленно последует ответная реакция.