Збільшать обсяги виробництва: НАТО провела інвентаризацію своїх арсеналів (відео)

За словами генсека Єнса Столтенберга, на фронті в Україні витрачається величезна кількість боєприпасів, через що запаси країн НАТО виснажуються. США, Франція та Норвегія вже підписали багаторічні контракти з оборонною промисловістю.

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Країни-члени НАТО мають намір підвищити свій оборонно-промисловий потенціал і поповнити стратегічні запаси боєприпасів. Про це у вівторок, 21 лютого, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з головою зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозепом Боррелем і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як зазначив генсек, НАТО провело інвентаризацію своїх арсеналів.

"Ми завершили позаплановий огляд наших запасів боєприпасів", — зокрема, розповів Столтенберг.

За словами генсека, на фронті в Україні витрачається безліч боєприпасів, через що запаси країн НАТО виснажуються.

"Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва", — сказав Столтенберг.

У зв'язку з цим Альянс має намір стимулювати промисловість і наростити оборонно-промислове виробництво. Водночас воєнно-політичний блок не відмовиться від підтримки української армії.

"Ми збільшимо наші цілі щодо запасів боєприпасів завдяки процесу оборонного планування НАТО", — заявив він.

США, Франція та Норвегія, зокрема, вже підписали багаторічні контракти з оборонною промисловістю, що дозволить їм вкладати інвестиції в збільшення виробничих потужностей.

Як вважає Столтенберг, це дасть оборонній промисловості країн Заходу довгострокові замовлення, які необхідні, щоб збільшити інвестиції та розширити військове виробництво.

Генсек також наголосив, що НАТО встановлює стандарти боєприпасів для всіх членів військово-політичного блоку.

Нагадаємо, сьогодні Єнс Столтенберг також заявив, що в НАТО попередили Росію, що в разі її нападу на будь-яку країну, яка входить в Альянс, негайно буде реакція у відповідь.