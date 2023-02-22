СБУ задержала в Виннице вербовщика в ряды ЧВК "Вагнер" (фото, видео)

Силовиками было установлено, что подозреваемый 15 лет отсидел за убийство и изнасилование. Из-за широкого круга связей в криминальной среде на него вышел представитель "вагнеровцев".

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Сотрудники Службы безопасности Украины на территории Винницкой области задержали российского агента, который подбирал "кандидатов" и вербовал их в ряды ЧВК "Вагнер". Таким образом украинские силовики заблокировали канал "рекрутинга" бывших заключенных в ряды российской частной военной компании. Об этом 22 февраля сообщила пресс-службы ведомства.

"За вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против Сил обороны злоумышленник предлагал каждому "рекруту" денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тысяч долларов в месяц", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ выяснили, что агентом оказался местный рецидивист, который 15 лет отсидел в тюрьме за разбой и групповое изнасилование. Его криминальный опыт и широкий круг связей в преступной среде, в том числе на территории РФ, способствовали тому, что на него вышел представитель ЧВК "Вагнер" и предложил свою помощь в войне против Украины. По его указанию агент и начал подыскивать уголовников для вербовки в ЧВК.

"Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его переписки с "вагнеровцем"", — сообщили в СБУ.

Задержанному было объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена), и на данный момент решается вопрос о содержании его под стражей.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили агента белорусского КГБ после ряда военных преступлений на территории Украины. Обвиняемый воевал против Украины в составе российской частной компании "Редут" и теперь проведет следующие 10 лет в заключении.