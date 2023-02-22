СБУ затримала у Вінниці вербувальника до лав ПВК "Вагнер" (фото, відео)

Силовиками було встановлено, що підозрюваний 15 років відсидів за вбивство та зґвалтування. Через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі на нього вийшов представник "вагнерівців".

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Співробітники Служби безпеки України на території Вінницької області затримали російського агента, який підбирав "кандидатів" та вербував їх до лав ПВК "Вагнер". У той самий час українські силовики заблокували канал "рекрутингу" колишніх ув'язнених у лавах російської приватної воєнної компанії. Про це 22 лютого повідомила пресслужба відомства.

"За вступ до російської ПВК та участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ з'ясували, що агентом виявився місцевий рецидивіст, який 15 років відсидів у в'язниці за бійку та групове зґвалтування. Його кримінальний досвід та широке коло зв'язків у злочинному середовищі, у тому числі на території РФ, сприяли тому, що на нього вийшов представник ПВК "Вагнер" та запропонував свою допомогу у війні проти України. За його вказівкою агент і почав підшукувати карних злочинців для вербування в ПВК.

"Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами його листування з "вагнерівцем"", — повідомили в СБУ.

Затриманому було оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада), і на даний момент вирішується питання щодо утримання його під вартою.

Раніше співробітники СБУ викрили агента білоруського КДБ після низки військових злочинів на території України. Обвинувачений воював проти України у складі російської приватної компанії "Редут" і тепер проведе наступні 10 років ув'язнення.