Годовщина войны в Украине: генпрокурор рассказал о количестве военных преступлений РФ (инфографика)

По словам Андрея Костина, больше всего убитых в Киевской (2290), Донецкой (2167) и Харьковской (1782) областях. Также известно, что из-за действий ВС РФ погиб 461 ребенок.

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За почти год войны в Украине российские военные убили 9 655 гражданских, среди которых был 461 ребенок. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал на своей официальной странице в Facebook.

Больше всего жертв было в Киевской области. Там за год войны было убито 2290 человек. А 734 человека получили ранения. В Донецкой области оккупанты убили 2167 человек. В Харьковской области насчитали 1782 жертвы.

[ + – ] Больше всего мирных жителей российские военные убили в Киевской области

Андрей Костин также привел и другие цифры, которые касаются военных преступлений ВС РФ в Украине, совершенных за год войны.

По подсчетам Офиса генпрокурора, за год войны в Украине российские военные совершили 68 тысяч преступлений.

[ + – ] Больше всего военных преступлений ВС РФ совершили в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях

Оккупанты 952 раза применили запрещенные кассетные мины, а также химические, кассетные и зажигательные боеприпасы.

Не менее 16 тысяч детей были принудительно вывезены в Россию и Беларусь.

Захватчики разрушили 81 тысячу объектов гражданской инфраструктуры, среди которых — более 62 тысячи жилых домов.

[ + – ] Больше 62 тысяч домов мирных жителей разрушила российская армия, начиная с 24 февраля 2022 года

При этом ущерб, нанесенный экологии Украины, специалисты оценивают в более чем $46 млрд.

Война России с Украиной: сколько военных преступников и их приспешников осудили

Пос словам Андрея Костина, с начала войны компетентные органы объявили подозрение 915 лицам, причастным к преступлениям страны-агрессора. По состоянию на сегодня были осуждены 26 преступников. Из них 11 осудили заочно. Отдельная категория преступлений, по его словам, касается посягательства на основы национальной безопасности.

Известно, что правоохранители уже рассмотрели 16800 таких преступлений. В результате, подозрение объявили 2 932 лицам. Среди них были один народный депутат, 12 депутатов местных советов и мэров, а также 115 силовиков.

Напомним, по состоянию на 13 февраля 2023 года британская разведка зафиксировала 18 955 жертв среди мирного населения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди них 7199 человек погибло, а 11 756 получили ранения.

Фокус также писал о том, что 6 февраля генсек ООН заявил об угрозе более масштабной войны в Украине. Риск эскалации и кровопролития в мире все время растет.