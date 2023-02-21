Более 18 тысяч: в британской разведке назвали причины роста жертв мирных жителей от ВС РФ

В январе 2023 года Управление Верховного комиссара ООН зафиксировало 697 пострадавших людей, что говорит о беспорядочных ударах неточным оружием.

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По состоянию на 13 февраля 2023 года зафиксировано 18 955 жертв среди мирного населения с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом указывается в отчете британской разведки за 21 февраля.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения. Среди них 7199 человек погибло, а 11 756 получили ранения. При этом 697 пострадавших пришлись на январь 2023 года. В Управлении подчеркивают, что фактические цифры гораздо выше. Другой независимый анализ предполагает, что было убито более 16 000 мирных жителей.

Также отмечается, что в январе 2023 года насилие фиксировалось на протяжении всех 1200 км линии фронта, но в основном оно было сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, отмечается что в течение первого месяца 2023 года наблюдается очень высокая интенсивность боев и тенденция к увеличению ущерба как медицинским, так и образовательным учреждениям.

[ + – ] Отчет британской разведки за 21 февраля

В британской разведке отмечают, что инциденты с убийством мирных жителей, вероятно, связаны с отсутствием дискриминации в РФ за использование артиллерии и других систем зонального вооружения. Это означает, что российские войска ведут обстрелы неточными образцами вооружения не придавая особого значения, куда попадут.

Напомним, 13 февраля в Херсонской ОВА заявили, что войска РФ обстреляли село Ингулец, двое пострадавших.

6 февраля генсек ООН заявил об угрозе более масштабной войны в Украине. Риск эскалации и кровопролития в мире все время растет.