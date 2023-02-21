Понад 18 тисяч: у британській розвідці назвали причини зростання жертв мирних жителів від ЗС РФ

У січні 2023 року Управління Верховного комісара ООН зафіксувало 697 постраждалих людей, що говорить про безладні удари неточною зброєю.

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Станом на 13 лютого 2023 року зафіксовано 18955 жертв серед мирного населення з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться у звіті британської розвідки за 21 лютого.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 18955 жертв серед цивільного населення. Серед них 7199 людей загинуло, а 11756 отримали поранення. При цьому 697 постраждалих припали на січень 2023 року. В Управлінні наголошують, що фактичні цифри набагато вищі. Інший незалежний аналіз передбачає, що було вбито понад 16 тисяч мирних жителів.

Також наголошується, що у січні 2023 року насильство фіксувалося протягом усіх 1200 км лінії фронту, але в основному воно було зосереджено в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, зазначається, що протягом першого місяця 2023 року спостерігається дуже висока інтенсивність боїв та тенденція до збільшення збитків як медичним, так і освітнім установам.

[ + – ] Звіт британської розвідки за 21 лютого

У британській розвідці зазначають, що інциденти із вбивством мирних жителів, ймовірно, пов'язані з відсутністю дискримінації в РФ за використання артилерії та інших систем зонального озброєння. Це означає, що російські війська ведуть обстріли неточними зразками озброєння, не надаючи особливого значення, куди потраплять.

Нагадаємо, 13 лютого в Херсонській ОВА заявили, що війська РФ обстріляли село Інгулець, двоє постраждалих.

6 лютого генсек ООН заявив про загрозу масштабнішої війни в Україні. Ризик ескалації та кровопролиття у світі постійно зростає.