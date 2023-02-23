Полиция Польши проводила секретную операцию в Украине, — СМИ (фото)

В течение пяти месяцев польские саперы проводили разминирование Киевской области, обезвредив около 2 тыс. опасных предметов. За все время секретной миссии не пострадал ни один специалист.

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Личный состав польской полиции в количестве 98 сотрудников принимали участие в секретной операции по разминированию территории Украины, освобожденной от российских оккупантов. Как сообщили 22 февраля журналисты издания Wirtualna Polska, секретность миссии была связана с тем, что в украинских войсках не хватает саперов, а специалисты НАТО не могли оказать помощь из-за вероятной негативной реакции Москвы.

Обозреватели издания пишут, что информация о сверхсекретной миссии польских силовиков стала доступной уже после их возвращения из Украины, и ради безопасности сотрудников никакие детали операции не разглашались.

Миссия началась после того, как власти Украины обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить в страну своих специалистов. Однако из 38 стран в Украину прибыли только саперы из Польши, для чего по поручению главы польского МВД Мариуша Камински был создан Гуманитарный контингент полиции из офицеров-добровольцев, которые служили в контртеррористических подразделениях. Так в Украину прибыли 98 польских саперов, которые в течение пяти месяцев проводили разминирование освобожденной от россиян территории Киевской области.

В состав группы вошли также пиротехники, медики, которые должны были обеспечить безопасность работы команды, и охрана по обеспечению безопасности членов польской миссии. Кроме того полицейские взяли с собою двух собак, обученных обнаружению взрывчатых веществ.

После обучения, проработки логистических деталей и договоренностей с украинской стороной контингент численностью 98 человек покинул Польшу в начале октября. Изначально миссия была рассчитана на три месяца, однако позже была продлена еще на два, при этом все это время фактически группа работала в условиях постоянных воздушных тревог. Журналисты уточнили, что за все время пребывания в Украине полицейские пережили 129 воздушных ударов россиян.

Масштаб операции

Одним из первых заданий пиротехников была расчистка территории одного из аэропортов под Киевом, где в феврале 2022 года россияне планировали высадку десанта, а украинцы тщательно заминировали участки. Минирование проводилось в спешке, поэтому саперы работали крайне аккуратно, не имея полной схемы полей.

В общей сложности группа обезвредила около 2 тысяч опасных предметов, очистив 17,5 км дорог и территорию в более 342 тысяч кв. метров, в том числе от противотанковых и противопехотных мин.

В окрестностях Киева польские специалисты также обезвредили мины-ловушки, оставленные оккупантами в заброшенных зданиях, и обезвредили остатки разбомбленных украинцами складов оружия, которые должны были быть использованы солдатами РФ во время штурма украинской столицы.

За пять месяцев ни один специалист не пострадал и все члены контингента благополучно вернулись в Польшу.

Напомним, по информации ГУР Минобороны Украины на одном из направлений россияне проводили разминирование и случайно взорвали дом со своими же солдатами, в котором находилось 15 военных. При этом потери списали на работу бойцов ВСУ.