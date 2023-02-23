Поліція Польщі проводила секретну операцію в Україні, — ЗМІ (фото)

Протягом п'яти місяців польські сапери проводили розмінування на Київщині, знешкодивши близько 2 тис. небезпечних предметів. За весь час секретної місії не постраждав жоден фахівець.

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Особовий склад польської поліції у кількості 98 співробітників брали участь у секретній операції з розмінування території України, звільненої від російських окупантів. Як повідомили 22 лютого журналісти видання Wirtualna Polska, секретність місії була пов'язана з тим, що в українських військах не вистачає саперів, а фахівці НАТО не могли допомогти через ймовірну негативну реакцію Москви.

Оглядачі видання пишуть, що інформація про надсекретну місію польських силовиків стала доступною вже після їхнього повернення з України, і задля безпеки співробітників жодних деталей операції не розголошували.

Місія розпочалася після того, як влада України звернулася до країн — членів об'єднання антитерористичних підрозділів ЄС (ATLAS) із проханням направити до країни своїх фахівців. Однак із 38 країн в Україну прибули лише сапери з Польщі, для чого, за дорученням голови польського МВС Маріуша Камінскі, було створено Гуманітарний контингент поліції з офіцерів-добровольців, які служили у контртерористичних підрозділах. Так, в Україну прибули 98 польських саперів, які протягом п'яти місяців проводили розмінування звільненої від росіян території Київської області.

До складу групи увійшли також піротехніки, медики, які мали забезпечити безпеку роботи команди, та охорону щодо забезпечення безпеки членів польської місії. Крім того, поліцейські взяли з собою двох собак, навчених виявленню вибухових речовин.

Після навчання, опрацювання логістичних деталей та домовленостей з українською стороною контингент чисельністю 98 осіб залишив Польщу на початку жовтня. Спочатку місія була розрахована на три місяці, проте пізніше була продовжена ще на два, причому весь цей час фактично група працювала в умовах постійних повітряних тривог. Журналісти уточнили, що за весь час перебування в Україні поліцейські зазнали 129 повітряних ударів росіян.

Масштаб операції

Одним із перших завдань піротехніків було розчищення території одного з аеропортів під Києвом, де у лютому 2022 року росіяни планували висадку десанту, а українці ретельно замінували дільниці. Мінування проводилося поспіхом, тому сапери працювали вкрай акуратно, не маючи повної схеми полів.

Загалом група знешкодила близько 2 тисяч небезпечних предметів, очистивши 17,5 км доріг та територію понад 342 тисячі кв. метрів, зокрема від протитанкових та протипіхотних мін.

На околицях Києва польські фахівці також знешкодили міни-пастки, залишені окупантами в занедбаних будівлях, та знешкодили залишки розбомблених українцями складів зброї, які мали бути використані солдатами РФ під час штурму української столиці.

За п'ять місяців жоден фахівець не постраждав і всі члени контингенту благополучно повернулися до Польщі.

Нагадаємо, за інформацією ГУР Міноборони України на одному з напрямків росіяни проводили розмінування та випадково підірвали будинок зі своїми ж солдатами, в якому перебувало 15 військових. При цьому втрати списали на роботу бійців ЗСУ.