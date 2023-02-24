Заслужили: семьям погибших оккупантов в России подарили пену для бритья и шампунь (фото)

Торжественную передачу средств гигиены в Ленинградской области приурочили к Дню защитника отечества.

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Родным погибших в Украине российских военнослужащих в Ленинградской области в четверг, 23 февраля, подарили пену для бритья и шампунь. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила администрация Тихвинского района. После негативной реакции общественности местные власти удалили публикацию, однако в сети сохранились скриншоты.

[ + – ] Скрин публикации администрации в Ленинградской области

Торжественная передача средств гигиены с фотосессией была приурочена к Дню защитника отечества.

В описании к фотографиям говорится, что в праздник "правильно чествовать не только солдат и офицеров, но и их семьи".

"Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников погибших на СВО тихвинцев", — уточняется в публикации.

При этом на фотографиях видна представительница местной власти, пришедшая поздравить семьи погибших оккупантов. Женщина стоит в норковой шубе и оранжевом жилете с надписью "Мы вместе".

[ + – ] Подарочные наборы для родных погибших россиян [ + – ] Подарочные наборы для родных погибших россиян

В комментариях к посту пользователи негативно высказались о таком решении администрации.

[ + – ] Комментарии под публикацией администрации

Как отмечается в комментариях, это уже не первый раз, когда родственники погибших россиян получают вызывающие недоумение подарки.

Напомним, в октябре прошлого года семьям мобилизованных россиян на Сахалине выделили по 5 кг рыбы. Всего для родственников военных выделили 9 тонн свежемороженой продукции.