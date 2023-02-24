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Военный Фокус Российско-украинская война

Заслужили: семьям погибших оккупантов в России подарили пену для бритья и шампунь (фото)

подарочные наборы, погибшие россияне, ленинградская область
Представительница администрации в норковой шубе дарит наборы семьям погибших россиян

Торжественную передачу средств гигиены в Ленинградской области приурочили к Дню защитника отечества.

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Родным погибших в Украине российских военнослужащих в Ленинградской области в четверг, 23 февраля, подарили пену для бритья и шампунь. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила администрация Тихвинского района. После негативной реакции общественности местные власти удалили публикацию, однако в сети сохранились скриншоты.

подарочные наборы, погибшие россияне, ленинградская область Fullscreen
Скрин публикации администрации в Ленинградской области

Торжественная передача средств гигиены с фотосессией была приурочена к Дню защитника отечества.

В описании к фотографиям говорится, что в праздник "правильно чествовать не только солдат и офицеров, но и их семьи".

"Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников погибших на СВО тихвинцев", — уточняется в публикации.

При этом на фотографиях видна представительница местной власти, пришедшая поздравить семьи погибших оккупантов. Женщина стоит в норковой шубе и оранжевом жилете с надписью "Мы вместе".

подарочные наборы, погибшие россияне, ленинградская область Fullscreen
Подарочные наборы для родных погибших россиян
подарочные наборы, погибшие россияне, ленинградская область Fullscreen
Подарочные наборы для родных погибших россиян
подарочные наборы, погибшие россияне, ленинградская область
подарочные наборы, погибшие россияне, ленинградская область

В комментариях к посту пользователи негативно высказались о таком решении администрации.

комментарии, подарочные наборы, семьи, погибшие россияне Fullscreen
Комментарии под публикацией администрации

Как отмечается в комментариях, это уже не первый раз, когда родственники погибших россиян получают вызывающие недоумение подарки.

Напомним, в октябре прошлого года семьям мобилизованных россиян на Сахалине выделили по 5 кг рыбы. Всего для родственников военных выделили 9 тонн свежемороженой продукции.