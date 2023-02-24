Заслужили: семьям погибших оккупантов в России подарили пену для бритья и шампунь (фото)
Торжественную передачу средств гигиены в Ленинградской области приурочили к Дню защитника отечества.
Родным погибших в Украине российских военнослужащих в Ленинградской области в четверг, 23 февраля, подарили пену для бритья и шампунь. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила администрация Тихвинского района. После негативной реакции общественности местные власти удалили публикацию, однако в сети сохранились скриншоты.
Торжественная передача средств гигиены с фотосессией была приурочена к Дню защитника отечества.
В описании к фотографиям говорится, что в праздник "правильно чествовать не только солдат и офицеров, но и их семьи".
"Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников погибших на СВО тихвинцев", — уточняется в публикации.
При этом на фотографиях видна представительница местной власти, пришедшая поздравить семьи погибших оккупантов. Женщина стоит в норковой шубе и оранжевом жилете с надписью "Мы вместе".
В комментариях к посту пользователи негативно высказались о таком решении администрации.
Как отмечается в комментариях, это уже не первый раз, когда родственники погибших россиян получают вызывающие недоумение подарки.
Напомним, в октябре прошлого года семьям мобилизованных россиян на Сахалине выделили по 5 кг рыбы. Всего для родственников военных выделили 9 тонн свежемороженой продукции.