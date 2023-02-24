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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Заслужили: сім'ям загиблих окупантів у Росії подарували піну для гоління та шампунь (фото)

подарункові набори, загиблі росіяни, ленінградська область
Представниця адміністрації у норковій шубі дарує набори сім'ям загиблих росіян

Урочисту передачу засобів гігієни у Ленінградській області приурочили до Дня захисника Вітчизни.

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Рідним загиблих в Україні російських військовослужбовців у Ленінградській області в четвер, 23 лютого, подарували піну для гоління та шампунь. Про це у соціальній мережі "ВКонтакті" повідомила адміністрація Тихвінського району. Після негативної реакції громадськості місцева влада видалила публікацію, однак у мережі збереглися скриншоти.

подарункові набори, загиблі росіяни, ленінградська область Fullscreen
Скрин публікації адміністрації у Ленінградській області

Урочисту передачу засобів гігієни з фотосесією було приурочено до Дня захисника Вітчизни.

В описі до фотографій йдеться, що у свято "правильно вшановувати не лише солдатів та офіцерів, а й їхні родини".

"Сьогодні представники органів місцевого самоврядування привітали родичів тихвинців, що загинули під час СВО", — уточнюється в публікації.

При цьому на світлинах видно представницю місцевої влади, яка прийшла привітати сім'ї загиблих окупантів. Жінка стоїть у норковій шубі та помаранчевому жилеті з написом "Ми разом".

Подарункові набори для рідних загиблих росіян Fullscreen
Подарункові набори для рідних загиблих росіян
Подарункові набори для рідних загиблих росіян Fullscreen
Подарункові набори для рідних загиблих росіян
Подарункові набори для рідних загиблих росіян
Подарункові набори для рідних загиблих росіян

У коментарях до поста користувачі негативно висловилися про таке рішення адміністрації.

коментарі, подарункові набори, сім'ї, загиблі росіяни Fullscreen
Коментарі під публікацією адміністрації

Як зазначається в коментарях, це вже не вперше, коли родичі загиблих росіян отримують подарунки, що викликають подив.

Нагадаємо, у жовтні минулого року сім'ям мобілізованих росіян на Сахаліні виділили по 5 кг риби. Загалом для родичів військових виділили 9 тонн свіжомороженої продукції.