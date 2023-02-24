Заслужили: сім'ям загиблих окупантів у Росії подарували піну для гоління та шампунь (фото)

Урочисту передачу засобів гігієни у Ленінградській області приурочили до Дня захисника Вітчизни.

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Рідним загиблих в Україні російських військовослужбовців у Ленінградській області в четвер, 23 лютого, подарували піну для гоління та шампунь. Про це у соціальній мережі "ВКонтакті" повідомила адміністрація Тихвінського району. Після негативної реакції громадськості місцева влада видалила публікацію, однак у мережі збереглися скриншоти.

[ + – ] Скрин публікації адміністрації у Ленінградській області

Урочисту передачу засобів гігієни з фотосесією було приурочено до Дня захисника Вітчизни.

В описі до фотографій йдеться, що у свято "правильно вшановувати не лише солдатів та офіцерів, а й їхні родини".

"Сьогодні представники органів місцевого самоврядування привітали родичів тихвинців, що загинули під час СВО", — уточнюється в публікації.

При цьому на світлинах видно представницю місцевої влади, яка прийшла привітати сім'ї загиблих окупантів. Жінка стоїть у норковій шубі та помаранчевому жилеті з написом "Ми разом".

[ + – ] Подарункові набори для рідних загиблих росіян [ + – ] Подарункові набори для рідних загиблих росіян

У коментарях до поста користувачі негативно висловилися про таке рішення адміністрації.

[ + – ] Коментарі під публікацією адміністрації

Як зазначається в коментарях, це вже не вперше, коли родичі загиблих росіян отримують подарунки, що викликають подив.

Нагадаємо, у жовтні минулого року сім'ям мобілізованих росіян на Сахаліні виділили по 5 кг риби. Загалом для родичів військових виділили 9 тонн свіжомороженої продукції.