"Как победить Украине": что пишут в западных СМИ к годовщине полномасштабной войны

В мировых изданиях анализируют, как и когда может победить Украина, а также обсуждают сценарии развития войны с Россией в 2023 году. NYT рассказывает о непростых отношениях президентов Байдена и Зеленского в начале полномасштабной агрессии и сравнивают их с Уинстоном Черчиллем и Франклином Делано Рузвельтом времен Второй мировой.

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24 февраля исполняется год с начала полномасштабного этапа войны России против Украины. Фокус подготовил обзор статей в западных СМИ о российско-украинской войне.

"Выиграть горячую войну в Украине, а затем холодную войну, которая последует за ней" — The Economist

Британская еженедельная газета The Economist посвятила статью тому, как Украина может выиграть в полномасштабной войне.

[ + – ] В британской газете назвали ряд задач для Запада, выполнить которые нужно, чтобы победила Украина

"Украинские союзники могут поздравить себя с тем, что они внесли свой вклад в противодействие безжалостному нападению Путина, хотя сама Украина с ее мужеством и решимостью заслуживает наибольшего уважения. Они сошлись на двух принципах: Украина должна победить, и президент Владимир Зеленский должен определить, что будет означать победа", — пишут в издании.

Вместе с тем Россия не собирается сдаваться, обращение Путина четко дало понять, что Москва мобилизуется для ведения войны. Вдобавок в США в 2025 году будут выборы, а Кремль еще больше сближается с Пекином. Вероятно, война будет длиться до тех пор, пока российский президент или его наследник не поймут, что дальнейшая война ослабит Россию. Запад в свою очередь должен показать всю свою решимость к предстоящей долгой борьбе, полагают в The Economist.

Несколько задач для Запада от The Economist

перестать верить в мирное соглашение, которое вернет ситуацию по состоянию на 23 февраля 2022;

дать преимущество на поле боя Украине;

Украина должна вернуть все свои территории, включая Крым. Это сложный этап, так как Путин может выступить с реальной угрозой ударить ядерным оружием;

чем сильнее территориальное положение Украины, тем сильнее она будет в холодной войне после завершения активной фазы;

Украине нужны надежные гарантии безопасности, в идеале — вступление в НАТО;

потребность в оружии для Украины сохранится на десятилетия;

долгосрочная поддержка Украины;

вступление Украины в ЕС.

Если Украина не сможет стать членом Альянса из-за отсутствия консенсуса, то страна должна стать "европейским Израилем", чтобы Россия не решилась на еще одно вторжение.

"Победа Украины вселит надежду на то, что суверенная демократия не должна склоняться перед своим гораздо более крупным диктаторским соседом. Это будет мир, воодушевленный решимостью и мужеством Зеленского и украинского народа", — резюмируют авторы.

"Когда и как завершится война в Украине? Шесть возможных вариантов" — The Times

В газете The Times отмечают, что Путин отказывается сдаваться, а Киев опасается, что худшие боевые действия еще впереди. Мир выглядит далекой перспективой.

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Первоначальные прогнозы, что Киев падет за три дня, не оправдались. Прошел год полномасштабной войны, Киев выстоял, Украина совершила блицкриг на северо-востоке, а также освободила Херсон. После этого наступила зима — войска РФ наносили удары по гражданской инфраструктуре и Запад после многомесячных просьб Киева все же передал средства ПВО. На востоке боевые действия превратились в "медленное, но жестокое сражение, сосредоточенное в "городе-мясорубке" Бахмут", где продвижение идет в метрах, а потери обеих сторон исчисляются тысячами, напоминает The Times.

6 вариантов того, как может закончиться война с Россией, по мнению The Times

мирная сделка;

война на истощение;

прекращение огня;

отступление ВС РФ, победа Украины;

крах Украины, победа РФ;

ядерная война или интервенция НАТО.

Мирная сделка может устроить Москву, так как воплотить планы по захвату всей Украины не выйдет. Поэтому даже мирное соглашение может стать шагом вперед для ВС РФ. Контроль над Донбассом может стать минимальным урегулированием для Путина. Россия не будет отказываться от сухопутного коридора в Крым. Однако "усадить Украину" за стол переговоров будет сложно. Ни правительство, ни общество не готово идти на территориальные уступки.

Война на истощение — это то, что уже по сути идет. РФ стремится истощить Украину, ее армию, экономику, исчерпать стойкость народа. ВС РФ заплатили за это уже примерно 200 000 убитыми и ранеными. Однако в России все еще есть ресурсы для затягивания войны на годы. Украина сможет устоять только при поддержке Запада.

Прекращение огня может заморозить конфликт без решения территориальных вопросов. Такое возможно только в случае длительного тупика на поле боя. Для РФ такой вариант выгоден, чтобы взять передышку для восстановления сил.

Победа Украины возможна при политических изменениях внутри РФ, а также на поле боя. Возвращение Украиной своих территорий поставит страну в более сильное положение, чем до начала полномасштабного вторжения. Однако ключевым моментом являются изменения в РФ, авторы утверждают, что так заканчивались войны во Вьетнаме и Афганистане и подавляющее большинство конфликтов в мире.

Крах Украины — это то, чего по-прежнему желает Путин. Запад поклялся, что не позволит России выйти победительницей из войны в Украине. Поэтому этот вариант является маловероятным.

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Максималистские угрозы президента РФ по поводу Украины также включают в себя ядерные угрозы Киеву и Запада. Для НАТО ядерное оружие станет красной чертой, что может заставить их вступить на поле боя. Однако The Times указывают на нехватку опыта в применении ядерного оружия у РФ, чтобы использовать его для наступления.

"Байден и Зеленский создали военное партнерство" — The New York Times

В годовщину полномасштабной войны РФ против Украины американская газета описала, как украинский президент налаживал личный контакт с президентом Джо Байденом. В издании отмечают, что Байден был рад, что его опасения, что Зеленский может не выжить, не оправдались. Зеленский оказался кем-то большим, чем просто бывшим комиком.

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В ходе недавнего визита Байдена в Киев беседа двух президентов выглядела как встреча старых друзей, пишут в издании. Однако так было не всегда. С момента полномасштабной войны между главами государств много трений — например, Зеленский часто настаивал, чтобы поставок вооружения было больше и они шли быстрее. Это сердило американского президента, так как он чувствовал себя "сержантом-снабженцем, ответственным за обеспечение". Спустя месяцы президенты Украины и США смогли понять друг друга лучше.

"Если Зеленский — это современный Уинстон Черчилль, как часто говорят поклонники, то Байдену отведена роль Франклина Д. Рузвельта до Перл-Харбора, собирающего так называемый "арсенал демократии", чтобы вооружить европейских союзников, не привлекая к себе внимания США прямо в войну", — пишут в публикации The New York Times.

Зеленский нашел подход к американскому лидеру, который опасается спровоцировать Путина на ядерный конфликт. Украина медленно "подавляет сопротивление" и получает, что необходимо.

Как союзники военного времени, Байден и Зеленский — "исторически странная пара". 80-летний американский президент — профессиональный политик, 45-летний украинский лидер — сатирик, который никогда не был политиком. Байден впервые принес присягу в Сенате за 5 лет до рождения украинского президента. Команда Байдена предполагала, что Зеленский либо будет убит, либо возглавит правительство в изгнании, но, облачившись в оливково-зеленую толстовку, президент Украины отказался от предложений покинуть Киев, разозлившись на то, что американцы сомневаются в решимости украинского народа.

В конечном счете отношения двух лидеров укрепились, особенно после громкого визита Владимира Зеленского в Вашингтон, а затем — ответного визита Джо Байдена в Киев.

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