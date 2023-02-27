Боятся контрнаступления: оккупанты грузовиками вывозят коллаборантов из Олешек в Крым, — Генштаб

Для перевозки коллаборантов враг привлек военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

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На временно оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты принялись вывозить коллаборантов, опасаясь контрнаступления ВСУ. Об этом сообщают в утренней сводке 27 февраля Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" готовится к побегу на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой "эвакуации" всех желающих", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевозки коллаборантов российские оккупанты привлекли военные грузовики, а с собой разрешено брать только ручной багаж.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсонской области два человека взорвались на российской мине. Несмотря на предупреждение спасателей, местные фермеры вышли на полевые работы. Сообщается, что местные жители погибли от полученных травм.

В ОК "Юг" 24 февраля сообщали, что на Кинбурнской косе оккупанты, отстрелявшись по целям, быстро сворачиваются, чтобы убежать, но не успевают, потому что получают "на орехи" от ВСУ и погибают.