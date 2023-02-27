Бояться контрнаступу: окупанти вантажівками вивозять колаборантів з Олешок до Криму, - Генштаб

Для перевезення колаборантів ворог залучив військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти заходилися вивозити колаборантів, побоюючись контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляють у ранковому зведенні 27 лютого Генерального штабу Збройних сил України.

"Через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовську Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану "евакуацію" всіх охочих", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для перевезення колаборантів російські окупанти залучили військові вантажівки, а з собою дозволено брати лише ручний багаж.

Раніше Фокус повідомляв, що на Херсонщині двоє людей підірвалися на російській міні. Попри попередження рятувальників місцеві фермери вийшли на польові роботи. Повідомляється, що місцеві мешканці загинули на місці від отриманих травм.

В ОК "Південь" 24 лютого повідомляли, що на Кінбурнській косі окупанти, відстрілявшись по цілях, швидко згортаються, щоб втекти, але не встигають, бо отримують "на горіхи" від ЗСУ і гинуть.