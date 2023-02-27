Умышленно нанесли удар по спасателям: в МВД прокомментировали гибель людей в Хмельницком

Россия во второй раз нанесла удар по тому же объекту, когда там уже работали спасатели, говорит министр внутренних дел Игорь Клименко.

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В Хмельницком во время ночной атаки дронами-камикадзе 27 февраля погибли два спасателя. Они как раз ликвидировали последствия первой атаки, когда оккупанты вторично ударили в одно и то же место. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Он рассказал о гибели двух спасателей — 21-летнего Владислава Дворака и 31-летнего Сергея Севрука. Еще трое спасателей получили ранения и находятся в больнице.

"Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А затем враг нанес повторный обстрел. Умышленно по нашим героям без оружия", — рассказал Клименко.

В настоящее время, по сообщению Хмельницкой ОВА, в больницах города находятся трое пострадавших в результате ночной атаки дронами-камикадзе. Их состояние медики оценивают как тяжелое, но их жизни уже ничего не угрожает.

Еще одну пострадавшую девушку отправили домой. Она будет проходить амбулаторное лечение.

Ночью 27 февраля в Хмельницком прогремели 3 взрыва. "Прилет" зафиксирован в одном из инфраструктурных объектов.

Ночные атаки подверглись Киевской, Черниговской и Хмельницкой области. В Черниговской области силы ПВО сбили три иранских дрона. В Киевской области — 9.

В воздушных силах Украины сообщили, что ВС РФ применили по территории Украины 14 беспилотников. 11 из них были сбиты украинскими защитниками. В Генштабе ВСУ отметили, что за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, 2 из которых — с применением БпЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре.