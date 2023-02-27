Умисно завдали удару по рятувальниках: в МВС прокоментували загибель людей у Хмельницькому

Росія вдруге завдала удару по тому ж самому об'єкту, коли там вже працювали рятувальники, говорить міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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У Хмельницькому під час нічної атаки дронами-камікадзе 27 лютого загинуло двоє рятувальників. Вони саме ліквідовували наслідки першої атаки, коли окупанти вдруге ударили в одне й теж саме місце. Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

Він розповів про загибель двох рятувальників — 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука. Ще троє рятувальників дістали поранення й перебувають у лікарні.

"Разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї", — розповів Клименко.

На цей час, за повідомленням Хмельницької ОВА, в лікарнях міста перебувають троє постраждалих внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе. Їхній стан медики оцінюють як важкий, але їхньому життю вже нічого не загрожує.

Ще одну постраждалу дівчину відправили додому. Вона проходитиме амбулаторне лікування.

Вночі 27 лютого у Хмельницькому пролунали 3 вибухи. "Приліт" зафіксовано в один із інфраструктурних об'єктів.

Нічних атак зазнали Київська, Чернігівська та Хмельницька області. У Чернігівській області сили ППО збили три іранські "дрони. На Київщині — 9.

У Повітряних силах України повідомили, що ЗС РФ застосували по території України 14 безпілотників. 11 з них збили українські захисники. У Генштабі ЗСУ зазначили, що протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, 2 з яких — із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136" по цивільній інфраструктурі.