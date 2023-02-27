Под обстрелами окажутся железные дороги и ГЭС: Россия меняет тактику (видео)

По словам майора 103 бригады территориальной обороны ВСУ Александра Ганущина, уровень опасности для Украины зависит и от того, к ракетам какого класса прибегнут оккупанты. На складах имеется множество ракет старого образца, и противостоять украинским ПВО им сложно.

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Кремль меняет свою тактику применительно к обстрелам украинских городов после того, как не удалось погрузить страну в полную темноту. Теперь оккупанты пробуют новые террористические методы. Об этом сообщил майор 103 бригады территориальной обороны ВСУ и депутат Львовского облсовета Александр Ганущин, передает "24 канал".

Атаки на железные дороги и ГЭС

Представитель ВСУ считает, что, скорее всего, в дальнейшем под обстрелами окажутся железные дороги Украины, по которым поставляется военная техника, о чем известно россиянам.

Прежде основными мишенями ВС РФ были тепловые электростанции, но на следующем этапе они могут пытаться разрушать украинские ГЭС, к чему нужно подготовиться.

То, какие меры противодействия российским обстрелам разрабатывает украинское военное командование, остается военной тайной, но все же комплексы ПВО, судя по всему, будут прикрывать основные инфраструктурные узлы и ГЭС, считает Ганущин.

РФ может производить 40 ракет в месяц

По словам майора 103 бригады ТрО, уровень опасности для Украины зависит и от того, к ракетам какого класса прибегнут оккупанты. На российских складах имеется множество ракет старого образца, и противостоять украинским ПВО им сложно.

"Эти ракеты в свое время были предназначены для того, чтобы ими поражать авианосцы, то есть очень большие цели", — сказал депутат, пояснив, что точность не была в приоритете у их инженеров, поэтому старые ракеты попадают в жилые дома, например в Днепре, где многоквартирном доме от взрыва ракеты Х-22 погибли 46 человек, в том числе шестеро детей.

[ + – ] Депутат Львовского облсовета Александр Ганущин рассказал о новых подходах Кремля

Россия может произвести около 40 высокоточных ракет в течение месяца. По словам депутата, эти ракеты в основном наводятся на инфраструктурные узлы и объекты энергетики, в частности гидроэнергетики.

Напомним, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что энергетика Украины адаптировалась к тому, что ВС РФ наносят удары по объектам инфраструктуры, но в будущем тактика обстрелов может измениться. Под ударами могут оказаться дороги и ГЭС.

Ранее Фокус сообщал, что представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк объяснил, что РФ меняет тактику применения ракет, связано это с тем, что запас ракет иссякает.