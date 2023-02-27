Під обстрілами опиняться залізниці та ГЕС: Росія змінює тактику (відео)

За словами майора 103 бригади територіальної оборони ЗСУ Олександра Ганущина, рівень небезпеки для України залежить і від того, до ракет якого класу вдадуться окупанти. На складах є безліч ракет старого зразка, і протистояти українській ППО їм складно.

Related video

Кремль змінює свою тактику щодо обстрілів українських міст після того, як не вдалося занурити країну в повну темряву. Тепер окупанти пробують нові терористичні методи. Про це повідомив майор 103 бригади територіальної оборони ЗСУ та депутат Львівської облради Олександр Ганущин, передає "24 канал".

Атаки на залізниці та ГЕС

Представник ЗСУ вважає, що, швидше за все, надалі під обстрілами опиняться залізниці України, якими поставляється військова техніка, про що відомо росіянам.

Насамперед основними мішенями ЗС РФ були теплові електростанції, але на наступному етапі вони можуть намагатися руйнувати українські ГЕС, до чого потрібно підготуватися.

Те, які заходи протидії російським обстрілам розробляє українське військове командування, залишається військовою таємницею, але все ж таки комплекси ППО, судячи з усього, прикриватимуть основні інфраструктурні вузли та ГЕС, вважає Ганущин.

РФ може виробляти 40 ракет на місяць

За словами майора 103 бригади ТрО, рівень небезпеки для України залежить і від того, до ракет якого класу вдадуться окупанти. На російських складах є безліч ракет старого зразка, і протистояти українській ППО їм важко.

"Ці ракети свого часу були призначені для того, щоб ними вражати авіаносці, тобто дуже великі цілі", — сказав депутат, пояснивши, що точність не була у пріоритеті їхніх інженерів, тому старі ракети потрапляють у житлові будинки, наприклад у Дніпрі, де в багатоквартирному будинку від вибуху ракети Х-22 загинуло 46 людей, у зокрема шестеро дітей.

[ + – ] Депутат Львівської облради Олександр Ганущин розповів про нові підходи Кремля

Росія може виготовити близько 40 високоточних ракет протягом місяця. За словами депутата, ці ракети здебільшого наводяться на інфраструктурні вузли та об'єкти енергетики, зокрема гідроенергетики.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що енергетика України адаптувалася до того, що ЗС РФ завдають ударів по об'єктах інфраструктури, але в майбутньому тактика обстрілів може змінитися. Під ударами можуть опинитися дороги та ГЕС.

Раніше Фокус повідомляв, що представник ГУР Міноборони Андрій Черняк пояснив, що РФ змінює тактику застосування ракет, пов'язано це з тим, що запас ракет вичерпується.