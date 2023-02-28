"Выдадут поражение за победу": РФ готовит граждан к выводу войск из Украины, — эксперт

Российские власти, по словам полковника запаса ВСУ Романа Свитана, будут оправдывать себя в глазах общества и подменять понятие, чтобы поражение в Украине и вывод войск объяснить "сохранением" РФ.

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В Кремле хотят выдать поражение в войне против Украины за победу. Об этом в эфире " 24 канала " 27 февраля рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, в российские власти уже начали готовить население к поражению в войне, а в медийном инфропространстве РФ все чаще стали говорить об угрозе распада России.

"Кремль уже начинает готовить россиян к выходу из Украины, причем к выходу с поражением. Они уже рисуют такие сценарии и психологически готовят россиян к тому, что российская армия покинет украинскую территорию", – отметил он.

По мнению Свитана, российское военно-политическое руководство будет оправдывать себя в глазах общества и подменять понятие, чтобы поражение в Украине и вывод войск объяснить "сохранением" Российской Федерации.

"Это хороший психологический механизм для того, чтобы укрепить дух россиян и удержаться у власти", — подчеркнул Свитан.

По мнению эксперта, после вывода ВС РФ с территории Украины они будут удерживать границы в Белгородской, Курской и Брянской областях и будут подавать это за "защиту государства от страшного Запада".

В Москве на концерте в Лужниках 22 февраля Путин выпустил на сцену вместо себя картового двойника. Политтехнологи считают, что перед россиянами выступил фальшивый Путин, потому что настоящий боится появляться на публике.

Осеннее контрнаступление ВСУ "шокировало" российского президента Владимира Путина и стало поводом для объявления "долевой мобилизации" в конце прошлого года. Об этом говорится в ежедневном аналитическом материале "Института изучения войны" за 26 февраля. По данным аналитиков, Путин даже консультировался с российскими военнослужащими по поводу позиций ВС РФ на поле боя.