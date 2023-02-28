"Видадуть поразку за перемогу": РФ готує громадян до виведення військ з України, – експерт

Російська влада, за словами полковника запасу ЗСУ Романа Світана, виправдовуватиме себе в очах суспільства та підмінюватиме поняття, щоб поразку в Україні і виведення військ пояснити "збереженням" РФ.

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У Кремлі хочуть видати поразку у війні проти України за перемогу. Про це в ефірі "24 каналу" 27 лютого розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, в російська влада вже почала готувати населення до поразки у війні, а у медійному інфропросторі РФ все частіше почали говорити про загрозу розпаду Росії.

"Кремль вже починає готувати росіян до виходу з України, причому до виходу з поразкою. Вони вже малюють такі сценарії і психологічно готують росіян до того, що російська армія залишить українську територію", – зазначив він.

На думку Світана, російське військово-політичне керівництво виправдовуватиме себе в очах суспільства та підмінюватиме поняття, щоб поразку в Україні і виведення військ пояснити "збереженням" Російської Федерації.

"Це гарний психологічний механізм для того, щоб зміцнити дух росіян та утриматися при владі", – наголосив Світан.

На думку експерта, після виведення ЗС РФ з території України, вони утримуватимуть кордони у Бєлгородській, Курській та Брянській областях і подаватимуть це за "захист держави від страшного Заходу".

У Москві на концерті в Лужниках 22 лютого Путін випустив на сцену замість себе картавого двійника. Політтехнологи вважають, що перед росіянами виступив фальшивий Путін, бо справжній боїться з'являтися на публіці.

Осінній контрнаступ ЗСУ "шокував" російського президента Володимира Путіна та став приводом для оголошення "часткової мобілізації" наприкінці минулого року. Про це йдеться в щоденному аналітичному матеріалі "Інституту вивчення війни" за 26 лютого. За даними аналітиків, Путін навіть консультувався з російськими військкорами щодо позицій ЗС РФ на полі бою.