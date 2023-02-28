Не могут позволить: в ВСУ объяснили, почему РФ не нанесла ракетный удар в годовщину войны

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия тратит больше крылатых ракет, чем может произвести. А ракеты С-300 советского производства не всегда достигают цели.

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Вооруженные силы РФ не нанесли ракетных ударов по Украине в "символическую дату", 24 февраля, поскольку не могут себе этого позволить. Как рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 28 февраля, Россия тратит больше высокоточных ракет "Искандер", "Калибр" и Х-101, чем может произвести.

Спикер рассказал, что на вооружении противника есть еще старые ракеты советского производства С-300, однако они не всегда долетают до цели, иногда даже падая на территории России. По его словам, ВСУ вели подсчет выпущенных ракет, начиная с сентября прошлого года, когда противник в течение последующих четырех месяцев наносил массированные удары.

"Про количество ракет мы говорили еще несколько месяцев назад. Мы считали высокоточное оружие — это "Искандер", "Калибр" и Х-101. Это ракеты, которые противник еще может производить, но объемы производства, разумеется, не могут обеспечить те затраты, которые они себе позволяли, атакуя нашу критическую инфраструктуру, особенно в октябре, ноябре и декабря", — сказал Игнат.

Он подчеркнул, что с 11 сентября ВС РФ выпустили по украинским объектам 650 крылатых ракет и 650 иранских дронов. И это только те, которые были сбиты средствами ПВО.

"Если приплюсовать еще процентов 20-25, то будем иметь количество запущенных ракет по Украине", — пояснил Игнат.

Кроме того было отмечено, что российский флот имеет корабли-носители крылатых ракет, общий залп которых составляет более 40 единиц. Однако противник никогда не запускал с акватории Черного моря более 10-15 "Калибров", а большинство ракет были воздушного базирования и запущены с бомбардировщиков Ту-95.

Также Игнат добавил, что о смене тактики нанесения ударов говорить не совсем корректно, так как враг сейчас пытается всего лишь комбинировать средства поражения, используя беспилотники, и меняет время обстрелов.

"Изменение применения и ракет, и "шахедов", возможно, связано с их наличием и с тем, что они могут себе позволить в данный момент. В этом и заключается вся их "тактика" и "стратегия", — подытожил спикер ВСУ.

Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко 27 февраля рассказал, что россияне начали модернизировать свои ракеты, оснащая их специальными ловушками, которые на время "ослепляют" украинские ПВО. Таким образом ракета на некоторое время становится невидимой.