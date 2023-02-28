Не можуть дозволити: в ЗСУ пояснили, чому РФ не завдала ракетного удару у річницю війни

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Росія витрачає більше крилатих ракет, ніж може зробити. А ракети С-300 радянського виробництва не завжди досягають мети.

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Збройні сили РФ не завдали ракетних ударів по Україні в "символічну дату", 24 лютого, оскільки не можуть собі цього дозволити. Як розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 28 лютого, Росія витрачає більше високоточних ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101, ніж може зробити.

Спікер розповів, що на озброєнні противника є ще старі ракети радянського виробництва С-300, проте вони не завжди долітають до мети, іноді навіть падаючи на територію Росії. За його словами, ЗСУ вели підрахунок випущених ракет, починаючи з вересня минулого року, коли противник протягом наступних чотирьох місяців завдав масованих ударів.

"Про кількість ракет ми говорили ще кілька місяців тому. Ми рахували високоточну зброю — це "Іскандер", "Калібр" та Х-101. Це ракети, які супротивник ще може виробляти, але обсяги виробництва, зрозуміло, не можуть забезпечити ті витрати, які вони собі дозволяли, атакуючи нашу критичну інфраструктуру, особливо у жовтні, листопаді та грудні", — сказав Ігнат.

Він підкреслив, що з 11 вересня ЗС РФ випустили по українських об'єктах 650 крилатих ракет і 650 іранських дронів. І це лише ті, що були збиті засобами ППО.

"Якщо приплюсувати ще відсотків 20-25, то матимемо кількість запущених ракет по Україні", — пояснив Ігнат.

Крім того, було відзначено, що російський флот має кораблі-носії крилатих ракет, загальний залп яких становить понад 40 одиниць. Проте противник ніколи не запускав з акваторії Чорного моря понад 10-15 "Калібрів", а більшість ракет були повітряного базування та запущені з бомбардувальників Ту-95.

Також Ігнат додав, що про зміну тактики завдання ударів говорити не зовсім коректно, оскільки ворог зараз намагається лише комбінувати засоби поразки, використовуючи безпілотники, і змінює час обстрілів.

"Зміна застосування і ракет, і "шахедів", можливо, пов'язана з їх наявністю і з тим, що вони можуть собі дозволити на даний момент. У цьому і полягає вся їхня "тактика" та "стратегія"", — підсумував речник ЗСУ.

Нагадаємо, авіаційний експерт Валерій Романенко 27 лютого розповів, що росіяни почали модернізувати свої ракети, оснащуючи їх спеціальними пастками, які на певний час "засліплюють" українську ППО. Таким чином, ракета на деякий час стає невидимою.