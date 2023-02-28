ВС РФ создают мелкие воинские формирования и меняют тактику штурмовых действий, — ISW

Российские военные, как считают аналитики, прибегают к использованию упрощенной формы войсковых соединений, чтобы компенсировать общую деградацию армии, состоящую из неопытных и необученных мобилизованных.

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Российское военное руководство пытается оптимизировать армейские подразделения и изменить тактику штурмовых действий. В целом Вооруженные силы РФ преобразовывают свои воинские формирования в более мелкие и маневренные, чем те, которые применялись в начале войны в Украине. О том, какие схемы пытается внедрить командование ВС РФ говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 27 февраля.

Прежде всего противник создает так называемый штурмовой отряд, по размеру батальона, который предназначен для штурмовых атак "в лоб" укрепленных позиций. В его состав входят:

6 основных танков Т-72;

12 машин боевой пехоты (БМП);

набор переносных термобарических ракетных установок;

противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР);

буксируемая артиллерия;

самоходные минометы.

Штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танкового отделения. В каждой штурмовой роте есть командный элемент, два штурмовых взвода, численность которого намного меньше обычного взвода, группа БПЛА, группа боевых бронированных машин (ББМ), взвод огневой и артиллерийской поддержки, резервное отделение, а также отделение медицинской эвакуации.

Каждая рота имеет на вооружении один танк и четыре боевые машины пехоты БМП или БМД-2 с противотанковыми пусковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами.

В свою очередь штурмовые взводы состоят из 12 до 15 солдат, которые разделены на тактические группы по три человека, являющимися по сути основными маневренными элементами формирования. Они начинают штурм спустя менее минуты после артиллерийской подготовки, при этом командир взвода контролирует минометный огонь.

Аналитики отмечают, что новые тактические методы, вероятно, применяются на основе полученного опыта в боях ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, где наемники применяли в основном фронтальные атаки. Кроме того новая тактическая формация предполагает, что российские войска заменили устаревшую батальоно-тактическую группу (БТГр) этими меньшими и более маневренными формациями.

Эксперты полагают, что прибегая к упрощенной схеме воинских формирований руководство ВС РФ пытается компенсировать общую деградацию российской армии, в которую мобилизовали неопытных и необученных солдат. Вместе с тем российское командование использует танки для прямой огневой поддержки с тыла, а не как составную часть общевойсковой группы. Таким образом военное руководство противника отдает приоритет защите основных боевых танков, а не защите пехоты, что свидетельствует об огромных потерях боевой техники в первый год войны.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 28 февраля объяснил, что ВС РФ не нанесли ракетных ударов по Украине в годовщину полномасштабного вторжения, так как расходы крылатых ракет превышают объемы их производства.