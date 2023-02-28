ЗС РФ створюють дрібні військові формування та змінюють тактику штурмових дій, — ISW

Російські військові, як вважають аналітики, вдаються до використання спрощеної форми військових з'єднань, щоб компенсувати загальну деградацію армії, що складається з недосвідчених і невчених мобілізованих.

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Російське військове керівництво намагається оптимізувати армійські підрозділи та змінити тактику штурмових дій. Загалом Збройні сили РФ перетворюють свої військові формування на дрібніші та маневреніші, ніж ті, що застосовувалися на початку війни в Україні. Про те, які схеми намагається запровадити командування ЗС РФ, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 лютого.

Насамперед противник створює так званий штурмовий загін, розміром із батальйон, який призначений для штурмових атак "у лоб" укріплених позицій. До його складу входять:

6 основних танків Т-72;

12 машин бойової піхоти (БМП);

набір переносних термобаричних ракетних установок;

протитанкових керованих ракетних комплексів (ПТУР);

буксирована артилерія;

самохідні міномети.

Штурмовий загін складається з трьох штурмових рот і танкового відділення. У кожній штурмовій роті є командний елемент, два штурмові взводи, чисельність якого набагато менша від звичайного взводу, група БПЛА, група бойових броньованих машин (ББМ), взвод вогневої та артилерійської підтримки, резервне відділення, а також відділення медичної евакуації.

Кожна рота має на озброєнні один танк і чотири бойові машини піхоти БМП або БМД-2 із протитанковими пусковими установками, великокаліберними кулеметами та мінометами.

Зі свого боку штурмові взводи складаються з 12 до 15 солдатів, які поділені на тактичні групи по три особи, які є, по суті, основними маневреними елементами формування. Вони починають штурм менш ніж за хвилину після артилерійської підготовки, водночас командир взводу контролює мінометний вогонь.

Аналітики відзначають, що нові тактичні методи, ймовірно, застосовуються на основі отриманого досвіду в боях ПВК "Вагнер" під Бахмутом, де найманці застосовували переважно фронтальні атаки. Крім того, нова тактична формація передбачає, що російські війська замінили застарілу батальйоно-тактичну групу (БТГр) цими меншими та маневренішими формаціями.

Експерти вважають, що вдаючись до спрощеної схеми військових формувань, керівництво ЗС РФ намагається компенсувати загальну деградацію російської армії, куди мобілізували недосвідчених і ненавчених солдатів. Водночас російське командування використовує танки для прямої вогневої підтримки з тилу, а не як складову загальновійськової групи. Так військове керівництво противника віддає пріоритет захисту основних бойових танків, а не захисту піхоти, що свідчить про величезні втрати бойової техніки в перший рік війни.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 28 лютого пояснив, що ЗС РФ не завдали ракетних ударів по Україні в річницю повномасштабного вторгнення, оскільки витрати крилатих ракет перевищують обсяги їх виробництва.