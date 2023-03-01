Помощь России: КНР в ближайшие годы увеличит запас ядерных боеголовок в 4 раза, — СМИ

В Пентагоне опасаются, что из-за содействия Кремля к 2035 году ядерный арсенал Китая сможет сравниться по количеству боеголовок с Россией и США.

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Министерство обороны США обеспокоено поставками в Китай российского ядерного топлива для запуска реактора на быстрых нейтронах CFR-600, который расположен в 220 км от Тайваня на острове Чанбяо. По прогнозам американской разведки, после начала работы в этом году CFR-600 будет производить оружейный плутоний, который может помочь Пекину увеличить свой запас боеголовок в четыре раза в течение следующих 12 лет. Об этом говорится в материале Bloomberg от 1 марта.

Журналисты пишут, что после публикации доклада Конгрессу в 2021 году в Пентагоне неоднократно выражали тревогу по поводу ядерных амбиций Китая. По оценкам военных экспертов, китайские вооруженные силы имеют примерно 400 боеголовок, но реактор CFR-600 может сыграть решающую роль в увеличении китайского арсенала до 1500 единиц к 2035 году.

[ + – ] АЭС CFR-600 на острове Чанбяо

Представители Минобороны США говорят, что поставка российским государственным концерном "Росатом" 12 декабря прошлого года 6 477 килограммов урана стимулирует ядерную программу КНР, которая может дестабилизировать военный баланс в Азии.

Таким образом поставки российского ядерного топлива поможет Китаю сравниться по арсеналу ядерного вооружения, которыми располагают в настоящее время Россия и США. Однако содействует ли этому работа CFR-600 достоверно неизвестно, так как возможно реактор является частью гражданской ядерной программы.

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Расширение НАТО на север и ядерное разоружение: сжигая мосты

Аналитик из Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг в связи с этим отметил, что в последнее время Пекин не отчитывается о своих запасах ядерного топлива, который используется в гражданских целях.

"Одна вещь, которая заставляет меня беспокоиться, это то, что Китай перестал сообщать о своих гражданских и разделенных запасах плутония. Это конечно не "smoking gun", но это определенно нехороший знак", — отметил эксперт.

Немецкий специалист по контролю над вооружениями Ханна Нотте полагает, что Китай, очевидно, получает выгоду от поддержки России, поскольку для Пекина существует риск наращивания Соединенными Штатами ядерного потенциала в ответ на увеличение арсенала оружия массового уничтожения КНР.

Напомним, президент Владимир Путин анонсировал усиление ядерной триады России. 22 февраля он заявил, что Москва планирует в 2023 развернуть новые ракетные установки "Сармат" и продолжить производство гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон".